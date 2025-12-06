倒退30年 美不再建議新生兒打B肝疫苗

美國衛生部疫苗諮詢小組5日透過投票，決定改變一項30多年來的政策，停止建議全美所有新生兒接種B型肝炎疫苗。該小組由衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）一手任命，而小羅勃本人就是「疫苗懷疑論者」。

疾管署副署長林明誠說，我國6歲以下兒童B型肝炎帶原率已由政策實施前的10.5％降至0.8％以下。然而，非疫苗接種世代B肝盛行率仍高，B肝造成的疾病負擔（包含肝硬化、肝癌）仍重，與美國全然不同，為持續降低盛行率，疾管署經諮詢ACIP專家的意見後，不跟進美國ACIP修改建議。

先前美國疾病管制暨預防中心（CDC）建議，不僅是母親被認為患有B型肝炎的嬰兒，所有嬰兒都在出生後不久接種3劑疫苗中的第1劑。這麼做的部分目的，是為了防止母親在不知情或檢測結果為偽陰性的情形下，將病毒傳染給嬰兒。

美國CDC轄下「疫苗接種諮詢委員會」（ACIP）5日通過新的建議，主張當孩童的母親B肝檢測為陰性時，應與醫療服務提供者協商，採取「基於個人的決策」。而是否決定讓嬰兒在出生時接種疫苗，應「考量疫苗益處、疫苗風險及感染風險」。

美國總統川普對此表示歡迎，還簽署一份備忘錄，指示衛生部和CDC在兒童疫苗施打政策上，與「其他同等、已開發國家的科學證據及最佳做法保持一致」。川普9月曾稱，「沒有理由」讓新生兒接種B肝疫苗。

但ACIP的這項新建議，立即遭到數個醫療團體的譴責，他們指出美國孕產婦健康篩檢普遍存在缺陷，此外嬰兒也可能從其他人那裡感染病毒。

美國多個醫學學會及州衛生部門表示，將繼續推薦接種。伊利諾州州長普里茨克（J.B.Pritzker）2日已先行簽署一項法律，讓伊州可以繞過聯邦政府，自行制定疫苗接種與保險公司承保準則。

美國ACIP長年被視為全球疫苗決策的風向標，但衛生部長小羅勃甘迺迪今年6月解散ACIP的成員，並指派對疫苗抱持懷疑論的人選擔任委員。5月時，小羅勃還曾宣布，不再建議兒童與健康孕婦接種新冠疫苗，稱這是有科學依據的「常識性」決定。