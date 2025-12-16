「倒閣就是賴清德的陽謀！」羅智強：在野黨不會退卻將續推民生法案

行政院長卓榮泰昨（15）日宣布不會副署藍白聯手通過的《財政收支劃分法》，並強調若因此被提出倒閣，將會是他畢生的民主勳章。國民黨團書記長羅智強今（16）日強調，現在是關鍵的憲政時刻，在野黨絕對不會因為賴清德的「行政濫權、執政獨裁」，而有任何退卻，會加緊推出各項福國利民的民生法案。

羅智強在臉書發文表示，憲法本文及增修條文都明定，行政院提出的覆議案，若立法院維持原決議，「行政院院長應即接受該決議」。憲法本文原來甚至規定，行政院長不接受覆議失敗，即應辭職。立法院通過的法案，行政院覆議失敗仍拒絕執行，就已經違憲。

廣告 廣告

羅智強指出，賴清德更曲解憲法規定，讓卓榮泰以「不副署」來對抗國會，毀憲亂政史無前例。如此的「行政濫權、執政獨裁」，賴清德居然能顛倒黑白，自創「立法濫權、在野獨裁」的謬論。全世界只有「行政獨裁」的案例，從來沒聽過在野還有辦法獨裁，賴清德的憲政智慧，簡直到了外星人的等級，可以去統治火星了。

​羅智強直批，總統賴清德（見圖）曲解憲法規定，讓行政院長卓榮泰以「不副署」來對抗國會，毀憲亂政史無前例。（陳品佑攝）

政院不副署財劃法 羅智強批：行政權成為立法權的太上皇

羅智強提到，賴清德日前與民進黨立委開個「便當會」，就取代憲法法庭釋憲，做出卓榮泰可「不副署」的結論。沒有任何民意基礎的卓榮泰，一人就可否定國會的決議，讓行政權成為立法權的太上皇。清德宗用這種「朕即王法」、「朕即憲政」手段，摧毀民主體制，把台灣的法治水準打回了皇權時代。

面對卓榮泰自求「倒閣」，羅智強直批，就像九品芝麻官裡的狀師方唐鏡，不斷跳出來說「你打我啊、你打我啊、你打我啊」。事實上，卓榮泰早被賴清德當作菜瓜布，就算倒閣換掉一個卓榮泰，還有千千萬萬個卓榮泰。倒閣就是賴清德的陽謀，反正有用不盡的菜瓜布，犧牲一個菜瓜布，換來解散國會，在60天的重選期中，他更可無法無天。

羅智強強調，現在是關鍵的憲政時刻，在野黨絕對不會因為賴清德的「行政濫權、執政獨裁」，而有任何退卻。我們會加緊推出各項福國利民的民生法案，看賴清德有多大的膽，敢繼續踐踏民意、踐踏立法權。卓榮泰也不用再求倒閣，想要下台還不簡單，請賴清德賜白綾一條，自己請罪了事，要下台不用求在野黨。

更多風傳媒報導

