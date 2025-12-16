倒閣與解散國會是「單面刃」 趙少康籲藍白千萬不要上當

媒體人趙少康今（16）日在臉書發文，呼籲藍白千萬不要上當，「倒閣與解散國會是單面刃，完全不對等」。（圖：張柏仲攝）

行政院長卓榮泰昨宣布不副署《財政收支劃分法》修正案，創下憲政首例，卓榮泰並稱立法院若不認同可對他提出「不信任案」倒閣。媒體人趙少康今（16）日在臉書發文呼籲，藍白千萬不要上當、隨之起舞，「倒閣與解散國會是單面刃，完全不對等」，因為重選後就算藍白還是多數，行政院長的任命，照樣不需要立法院同意。

趙少康表示，民進黨的倒閣與解散國會完全不對等，民進黨輸不起，發動名不正、言不順的大罷免大失敗後，又想出把憲法踩在腳底下的不副署、不公布的爛招，現在更頻頻喊話藍白要求倒閣，以便可以解散國會、重新改選。

趙少康痛批，民進黨治國沒半步，想出的都是旁門左道。原來憲政精神的倒閣後全面改選，是互相制衡的「雙面刃」，你敢倒我的閣，我就要你付出重選的代價，但現在完全沒有雙面刃的效果，反而只是「單面刃」，重選了半天，就算藍白還是多數，行政院長任命照樣不需要立法院同意。

趙少康指出，賴清德甚至可以不理立法院，再任命卓榮泰當行政院長，只有立委付出代價，賴卓根本不需付出成本，賴卓做的是無本生意，藍白除了傻了、瘋了，否則為什麼要隨之起舞？他呼籲「藍白千萬不要意氣用事，千萬不要上當！」