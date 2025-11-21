倒風內山：文明發酵術 新藝獎10得主 藝廊空間媒合展出

新藝獎舉辦媒合見面會，今年策展主題為「倒風內山：文明發酵術」。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

二０二六台南新藝獎二十一日舉辦媒合見面會，策展主題為「倒風內山：文明發酵術」，並公布十位得主和在地藝廊空間媒合結果，並將以魔幻地景與身後文明史層，展開跨文化對話的新文明敘事。

新藝獎由高森信男擔任策展人，其擅於梳理台灣與東南亞文化脈絡的策展視野，以跨地域研究與文化連結見長，奠定其在亞洲策展場域的獨特位置。

延續今年的「隱身之海、增生之城」主題，明年將視野從海岸移向台南內山地區，「倒風」和「內山」讓獲獎藝術家及海內外創作者，針對台南「奇幻山景」進行對話及謳歌。

文化局表示，台南新藝獎十四年來已培育逾百名藝術新秀，藝術家們活躍於國內外藝文市場，本屆得主蕭宇倢、洪誼庭、曾芷郁獲選參與明年三月的台南藝術博覽會。

十位得主錯作品涵蓋多元媒材與創作形式。蕭宇倢強調宣紙特殊性，作品將在弎畫廊展出；索卡藝廊將展出林奕岑以炭筆與纖維作品；加力畫廊展出洪誼庭以絹印、複合版畫為創作媒材；甘樂阿舍推出曾芷郁以花卉書寫記錄日常心境與記遊體驗。絕對空間則有劉書妤關注人與建築、空間關係；醉美空間展出蔡昱廷的錄像作品，以拓墣觀點建構多重角度。

來自馬來西亞的楊健生，以木作結構表現音樂因素於水色藝術工坊展出；李宸安於大新美術館展出以電腦程式演算，兔過數位科技尋找虛擬與現實空間交匯；德鴻畫廊則有陳星宇的版畫與空間裝置；侯思齊於藝非凡美術館展出數位影像。

文化局指出，新藝獎已成為新銳藝術家踏入專業市場的重要平台，持續為台南藝術生態注入新能量，開啟與國際交流新契機。