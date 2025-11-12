倖存者揭熊攻擊瞬間！開門和熊四目相交 下秒血盆大口就在耳邊
編譯曾宜婕／綜合報導
開車遇到熊正面狂奔而來、森林中慢跑遇到熊襲，還有甜點師傅拉開車庫鐵門，驚見熊就在車庫裡和他四目相交！
日本熊攻擊事件頻傳，無論是在野外或是在家中，都避不開被熊入侵、攻擊的風險，今（12日）甚至傳出有熊誤闖機場，跑道緊急關閉導致班機延誤。日本政府近日也為了「熊患」擴大預算以實施相關措施。然而，對於曾遭受熊攻擊的人而言，身體不只需要漫長的復原時間，心靈創傷也需要長時間弭平。
開車開到一半遭棕熊攻擊的馬場員工
就算是開車在路上，也不見得安全。據澳洲新聞12日報導，有一隻大型棕熊闖入北海道的一間馬場，一名員工在馬場內駕駛時，突然有一隻棕熊迎面而來，雖然駕駛急忙倒車，但棕熊仍衝往車子的方向，用銳利的爪子猛抓引擎蓋，留下深刻的刮痕和凹痕，馬場主人後來證實，除了汽車損壞外，該名員工安然無恙。
面臨生死交關的跑者
來自紐西蘭的32歲哈洛蘭（Billy Halloran）在10月因為熊面臨生死交關。每日的森林慢跑是哈洛蘭的例行公事；然而，他從沒想過會因此差點賠了命。
據CNN10月8日報導，哈洛蘭當時一如往常的獨自在日本妙高市（Myoko）的森林中慢跑，此時有2隻亞洲黑熊迎面而來，他的車子遠停在數公里外，他面對著熊快速思考著，如何逃離距離他只有30公尺的2隻黑熊。
當他試圖慢慢向後退時，其中一隻熊緩緩靠近他。據哈洛蘭所述，靠近他的應該是隻成年熊且至少有60或70公斤。考慮到熊有可能在他轉身時追上並從背後襲擊，哈洛蘭選擇不逃跑，並大聲喊叫嘗試把熊嚇跑，「我看到牠要撲向我了，他真的撲過來了。」
在熊撲上之際，哈洛蘭及時用手臂護住臉，「牠用力地抓我的手，然後我被推倒在地。牠一口咬住我的手，我的手就斷掉了。」接著熊攻擊他的腿，留下了深刻的爪痕，哈洛蘭憑藉著腎上腺素的激發站了起來，繼續和熊進行短暫的「對峙」後，熊終於離開並消失在灌木叢中。深怕熊會再次回來，哈洛蘭立即聯絡妻子，強忍著疼痛和妻子在數公里外會合，等待救護車的到來。
哈洛蘭被送進醫院後進行了各種手術，身體仍需要很長時間的修復，然而，熱愛跑步的哈洛蘭，一直希望在未來能夠參加更多馬拉松比賽，雖然他仍打算繼續自己的夢想，但他知道未來的身體狀況恐怕已經不如以往。
開車庫門和黑熊四目相交的甜點師傅
然而，即使待在家中也沒比較安全。據JAPAN TODAY 8日報導，住在北秋田市的68歲甜點師湊谷圭二（Keiji Minatoya，音譯）在某天拉開車庫鐵門時，直接碰上黑熊正面對決，「我們沉默的對視，我當時以為我死定了。」
黑熊把湊谷圭二壓倒在地攻擊，在他臉上留下深深的爪痕，手臂和軀幹也都留下了咬痕，急救人員緊急用直升機把湊谷圭二從距離秋田市60公里外的郊區載往醫院才保住性命。
湊谷圭二在事後接受採訪時表示：「牠壓在我身上的時候，我聽到一聲可怕的咆哮，就像野獸的叫聲。牠的嘴就在這裡。」這位68歲的老人指著自己的耳朵說：「那聲音深深地烙印在我的腦海裡。」
小熊闖入日本花卷機場 跑道關閉、航班暫停
冬眠失敗！北海道熊「闖屋活吞剛出生嬰」駭人案件曝光 母無力目睹全家慘死成唯一倖存者
北海道驚見大熊在雪中啃南瓜田 日本不冬眠的熊異常變多了
「肚子塞滿人肉」 日本9年前的熊襲慘劇預示了當前的熊害
新／野熊跑進日本機場！跑道緊急封閉中 飛機暫停起降
日本熊害注意事項 步行自駕遇到熊怎麼辦？防熊措施、熊出沒地圖、急難救助資訊一次看！｜【旅遊攻略】
日本不只熊害還有「猴害」觀光名物獼猴 變居民夢魘 民宅遭12隻「洗劫」
沒冬眠！札幌市區熊現身遭獵殺 附近學校緊急停課
史上最慘熊害！日本死傷220人 防熊套案出爐
柴犬遇熊襲！鞭炮嚇不走 連狗帶窩被拖走
還有機會放颱風假？鳳凰將登陸屏東 4縣市達停班課標準
