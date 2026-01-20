候診單深不見底！醫曝每年「2感冒高峰期」
[NOWnews今日新聞] 秋冬流感季持續，加上早晚溫差大，感冒患者激增，弘育耳鼻喉科診所近日在臉書粉專上發文表示「候診清單深不見底」，在緊急增派醫師支援後才順利紓解人潮。
年關將近，弘育耳鼻喉科診所指出，最近這一週上呼吸道感染的患者增加，大部分為一般病毒感染，普遍症狀為喉嚨痛、鼻塞鼻水、咳嗽，中間也穿插了A、B型流感、諾羅、腸病毒等。
醫師提醒，每年寒假前夕、農曆年前是感冒高峰期，大家一定要多多保重，在出入人多的公共場所，建議戴口罩、勤洗手
