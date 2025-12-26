候診太吵被制止 病患持辣椒水攻擊護理師

記者陳亭汝、李昇峰／新北報導

新北市新店一間診所發生醫療暴力糾紛！當時一名患者在候診區等待時，疑似因為無聊，拿出傳統玩具「劍玉」玩，只是聲音太大，遭護理人員阻止，沒想到他竟惱羞成怒拿辣椒水攻擊，甚至把罐子砸向護理師。對此，診所表示，2名護理師已離職，有驗傷報警並提告。

身心科診所護理師遭病患攻擊。

黑衣男怒氣沖沖的跑到診所櫃檯要找護理師理論，但當下他早已拿辣椒水噴灑攻擊，其中一名護理人員手摀住鼻子，痛苦站在一旁，沒想到下一秒…

遭攻擊護理師：「你要幹什麼？」

男子突然暴怒，拿起手上的辣椒水罐往護理師臉上用力砸，所幸當下他們即時拿板子擋下，整個過程全被其他病患拍下來，又發生醫療暴力事件。

男子拿起手中瓶子就往護理師砸。（圖／翻攝自Threads @promixtheus）

民眾：「再怎樣都不應該使用暴力啊，看有沒有更過激的行為，然後打電話報警。」

民眾：「這種診所要求的都是要安靜，我覺得大家都要退一步互相禮讓。」

只是到底發生什麼事，這名男病患會如此失控？原來當時他準備看診，在候診區疑似因為太無聊，便拿出傳統玩具劍玉把玩，因為不斷發出聲音，影響其他病患權益，因此遭護理師制止，沒想到他竟惱羞攻擊。

糾紛發生地點就在新北市新店北新路上這間身心科診所，而這兩名護理人員被攻擊後，目前已經離職。

男子在診所內咆哮、持辣椒水攻擊護理師。

被辣椒水噴到的2名護理師，頭部、臉部、背部及手部都有灼熱、疼痛感，驗傷提告傷害，對此，新北衛生局回應，將函請診所提供資訊，若是違反醫療法，最重可處3年以下有期徒刑。

非本案委任律師董子涵：「傷害罪為告訴乃論之罪，最重可處3年以下有期徒刑。」

病患因為一時失控做出傷人舉動，後續也得為自己行為付出代價。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

