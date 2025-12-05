候車亭整建 民眾以為被偷

暖暖區碇內國中前公車候車亭竟然在一夜之間憑空消失？公車處說明因為要進行整建所以由廠商提前將候車亭拆走，預計在一個月內完成整修。（記者楊耀華翻攝）

記者楊耀華∕基隆報導

暖暖區碇內國中前公車候車亭竟然在一夜之間憑空消失？民眾一早發現後連忙向議員反映，這才發現是公車處拆除進行整建，事前沒有公告才造成一場誤會。公車處表示，近日整修全市十二處老舊公車亭，預估一個月內整修完成，讓民眾有更舒適的候車空間。

五日清晨六點左右，暖暖區民眾發現原本在碇內國中前的竟然不見了，還以為是被偷走，緊張地向在地的議員林旻勳、連恩典反映，向公車處詢問後才知道原來是要整建候車亭，廠商提前將候車亭拆走。

連恩典表示，碇內國中對面的候車亭老舊，今年市府完成學校周邊的通學步道工程，因此一併更新候車亭，只是沒想到廠商事先沒有張貼公告就拆除原有的候車亭，讓民眾誤以為候車亭被偷。

林旻勳說，一早接到民眾通知公車亭突然不見，擔心公車會不會正常行駛，經詢問公車處才知是準備要更新公車亭，因此要求公車處在現場做暫時性標示，讓民眾知道乘車一切正常，不用擔心。

公車處副處長曾令偉表示，公車處近期針對全市十二處老舊候車亭進行整修或重建，總經費六百三十八萬元，視天候狀況，預估在一個月內將會陸續完工，提供民眾更舒適的候車空間。