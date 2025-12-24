候車亭通行空間僅29公分…女子側身通過被候車椅絆倒 請求國賠勝訴

基隆市公車處29年前在人行道設置候車亭，椅子和亭柱間只有29公分。譚女側身通過時絆到椅腳，又因地面有高低差，跌倒受傷，提告請求國賠33萬多元。法官指出，這處候車亭未符合設計規範，公車處設置後未曾修改，有疏失應賠償，金額以5萬多元為適當。

譚女提告指出，今年3月13日下午她從基隆市深澳坑路人行道走過候車亭時，因候車亭的鋼椅與鋼柱間僅約29公分寬，加上人行道高低落差達9公分，她側身進入候車亭時，左腳遭鋼椅前端椅腳鋼柱絆倒，跌倒時面部朝下，造成左側臉部及下唇挫傷、雙側掌根及雙側膝部擦傷。

譚女認為，基隆市公車處設置和管理候車亭都有所欠缺，未達安全無虞通常狀態，導致她通行時受傷。市府是公車處的上級機關，應就她的損害同負賠償責任，因此依國家賠償法、民法提起訴訟，請求賠償醫療費用1867元、工作損失3萬和精神慰撫金30萬元，合計33萬1867元。

基隆市公車處答辯，公車處是市府獨資經營從事運輸業務的企業，與同類民營汽車運輸公司有同等義務，不適用國家賠償法。當地候車亭設置已近30年，當時的內政部營建署尚未頒布市區道路及附屬工程設計規範。

公車處指出，候車亭內座椅為固定設施，無突發障礙物。譚女既知在候車亭要側身出入，顯知空間狹窄，通過時應謹慎小心，但未注意導致左腳被絆到，顯未盡注意義務。相同設施過去並無致人受傷紀錄，足認不具備相當因果關係，聲明駁回告訴。

基市府答辯，市府並非本案主管機關，公車處才是主管機關，市府對譚女所受損害，不負國家賠償責任，聲明駁回告訴。

基隆地方法院法官審理後指出，公車處受市府行政監督，綜理公車營運、管理公車和停靠站、公車站台及候車設施等公有公共設施，自屬國家賠償法的賠償義務機關。

法官說，公車停靠站區屬於市區道路附屬工程，依設計規範應至少一側保留1.5公尺淨寬供行人或乘客通過，鋪面如遇高低差應設置路緣斜坡。

法官認為，這處候車亭的鐵椅與鐵柱間，單側均僅有29公分狹窄距離，行人必須側身通行，站台與人行道高低落差達9公分，未設路緣斜坡，公車處自1996年設置後未曾修改，譚女指對候車亭管理、維護有所欠缺有所依據，要求公車處負損害賠償責任有理由。

法官勘查案發時的監視器畫面，確認譚女依一般速率行走，未使用手機、四周張望或與他人談話。通過候車亭時因空間狹窄，側身通過時遭椅腳絆倒，未採信公車處抗辯譚女走路未注意路狀也有過失辯詞。

法官指出，譚女請求醫療費用1867元有所依據，應予准許。請求1個月不能工作損失3萬元，未提出相關工作證明，公車不用賠償，精神慰撫金則以5萬元為適當，判決應賠償譚女5萬1867元。全案可上訴。

