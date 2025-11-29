即時中心／温芸萱報導

宏都拉斯本月30日就要總統大選，外交策略意外成為最火議題。《彭博》分析指出，北京可能在這場選戰踢到鐵板，因為兩名聲勢最高的反對派候選人納斯拉亞與阿斯福拉，都喊出「勝選就跟中國切割、重新和台灣建交」。民間企業界也大聲抱怨，轉向中國後不但投資沒有進來，便宜中製品還把本地市場壓得喘不過氣，連白蝦產業都受到重創。

宏都拉斯月底就要選總統，外交議題也成為了焦點之一，其中「重新和台灣建立邦交」便被不斷拿出來說。自從2023年卡斯楚政府突然跟台灣斷交、全面倒向中國後，宏都拉斯許多產業陸續受到衝擊，導致民怨沸騰。如今反對派抓準這股不滿情緒，把「重新與台灣建交」打成政見。

廣告 廣告

據《彭博》報導，這次大選恐怕會讓北京碰上麻煩。因為民調領先的兩位候選人，前副總統納斯拉亞（Salvador Nasralla）和前首都市長阿斯福拉（Nasry Asfura）態度都非常明確：如果贏得政權，就要切斷與中國的邦交，並且重新向台灣伸出友誼的手。《彭博》形容，這次投票結果很可能逆轉北京近年的布局，甚至讓宏都拉斯靠攏美國。

當地媒體則指出，過去力挺經濟改革的私人企業委員會（COHEP）前主席魯茲（Santiago Ruiz）已經公開點名說，宏都拉斯轉向中國後「完全沒達到期待」。他痛批，中國當初說好的投資與合作案遲遲沒來，反倒是大量超低價的中國商品塞進市場，壓得本地廠商喘不過氣。其中損失最重的，就是原本靠台灣市場吃飯的白蝦養殖業，收入大減，成了「投中」的最大苦主。

快新聞／當選後「與中國斷交」！外媒曝宏國大選後有望「與台恢復邦交」

原本靠台灣市場吃飯的白蝦養殖業，收入大減，成了「投中」的最大苦主。（示意圖／民視新聞資料照）

雖然中國宣布要投入近3億美元，還簽了一堆建設合約，但實際出口卻沒有明顯成長，自由貿易協議更是卡著沒動，引起國內越來越多民眾質疑政府到底換到了什麼。輿論普遍感覺這筆外交「交換」賺不到實質好處，也難怪民怨逐步累積。

面對選票壓力，各陣營的外交主張也拉出鮮明對比。執政黨候選人蒙卡達主張繼續靠攏中國；反對派的阿斯福拉與納斯拉亞則全力推動走回台灣路線，希望能重新找回過去那種實質合作、農漁產品能順利外銷、援助到位的情況。他們強調，台灣過去提供的援助、技術合作和經貿往來，都比近兩年「投中」後的成果更實在，是宏國經濟成長的重要支柱。

而在國際上，美洲國家組織已經對這次選舉的公正性表達擔憂。美國副國務卿蘭道更直接在社群平台警告「任何破壞宏都拉斯民主程序的人，美國將迅速而果決地做出回應」。

原文出處：快新聞／候選人喊和台灣建交！外媒曝宏都拉斯民意 北京恐「蝦忙」

更多民視新聞報導

台積電年薪500萬被美嘲諷：菜鳥價！網揭1差異全說了

高息第二名！00918本季配0.565元 最晚「這天」前須買進

《海賊王》歌手上海演出遭「卡歌」！本人無奈發聲

