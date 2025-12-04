候鳥季報到！台東太平溪迎秋冬嬌客 琵嘴鴨成群悠游水面

台東太平溪人工濕地自10月開始吸引大批候鳥棲息，高蹺鴴、琵嘴鴨、蒼鷺等鳥類陸續現蹤，成為生態攝影愛好者爭相捕捉的焦點。環保局呼籲民眾以不干擾的友善態度觀賞，並隨手帶走垃圾，讓濕地能展現自然原貌。

台東太平溪人工濕地魅力無窮迎候鳥季。（圖／台東市政府提供，下同）

台東縣政府指出，人工濕地不僅具備污水淨化功能，更提供野生動物重要的棲地環境，是城市中的生態寶地。縣府期盼人工濕地不只是基礎設施，更能成為城市綠色療癒的重要元素，並以SDG15「陸地生態」為核心，邀請大家以實際行動守護台東的生態之美。

環保局表示，工作人員觀察到高蹺鴴輕踏淺灘、琵嘴鴨悠游水面、蒼鷺靜立池中，皆已悄然進入濕地棲息，為城市生態增添豐富層次。因候鳥來訪漸多，環保局提醒民眾放低音量、隨手帶走垃圾。

每年10月至翌年2月是候鳥造訪人工濕地的高峰期，成群的琵嘴鴨、花嘴鴨及各類鷺科鳥類常在池體間穿梭，構成許多動人的自然畫面。濕地與野生動物的共存，需要每一位訪客的體貼與尊重，用眼睛欣賞生態、用腳步親近環境，用雙手守護這片得來不易的生物棲地。

太平溪下游河堤步道陸續完善，晨昏時分散步與觀鳥的民眾絡繹不絕，候鳥自在的身影也成為台東慢生活的一部分。環保局指出，近期濕地訪客逐漸增加，也顯示民眾對自然環境的關注與支持，走入濕地不妨調整步伐、放慢速度，細細觀察便能看見許多鳥類自在活動的身影，讓人工濕地在城市之中持續孕育蓬勃的生命力，為野生動物保留一處安心停棲的空間。

