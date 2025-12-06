候鳥群到訪金城湖 竹市水鳥季引領感受濕地之美

（中央社記者魯鋼駿新竹市6日電）秋冬季節，新竹市金城湖湧入大批候鳥群，新竹市政府今天舉辦「2025新竹市水鳥季」活動，邀民眾透過環湖沿線生態解說站觀察鳥類、認識濕地植物及招潮蟹等，感受濕地自然之美。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，民眾在賞鳥之餘，亦可安排參訪香山濕地海洋保育教育中心，將自然觀察、環境教育與休閒娛樂結合，充分體驗竹市豐富多元的生態魅力。

新竹市府產業發展處指出，金城湖位處新竹市香山濕地北側，是一處半天然湖泊，環境自然、周圍有防風林環繞，擁有豐富的底棲生物資源，成為眾多候鳥的覓食與棲息地，每年秋冬季節就會有候鳥到訪，成為北台灣受歡迎的賞鳥熱點之一。

產發處表示，「2025新竹市水鳥季」活動今天在金城湖展開，環湖沿線設置多處生態解說站，涵蓋鳥類觀察、濕地植物介紹以及招潮蟹觀察等主題，現場邀請新竹市野鳥學會駐站，提供望遠鏡、專業解說等，引領民眾深入認識濕地生態系統。

新竹市野鳥學會指出，今年秋冬的金城湖除迎來稀有的黑面琵鷺、白額雁，還有長年定居於此的高蹺鴴、黑翅鳶等鳥類。湖畔灘地上，乳白南方招潮、北方丑招潮等各式蟹類也成為絕佳的生態觀察點。（編輯：林恕暉）1141206