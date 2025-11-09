南部中心／鄭榮文、劉尹淳 嘉義報導

每年10月到隔年4月，是候鳥南來北往遷徙的季節，嘉義縣東石、布袋地區，因地勢平坦、潮間帶豐富，成為候鳥遷徙的中繼站，嘉義縣文化觀光局今年推出親子賞鳥主題活動，結合地方產業，讓遊客透過一連串生態體驗，在玩樂中探索大自然生態。





候鳥遷徙中繼站 嘉縣推親子賞鳥主題活動

利用保麗龍以及海漂廢棄物，打造成的環保船，寓教於樂，讓遊客從中體會環保再利用的重要。（圖／民視新聞）





大小朋友拿著竹製的釣竿，耐心等候魚兒上鉤，這裡是嘉義東石鄉的一處休閒漁場，周末吸引大批親子客來體驗釣魚之樂。遊客表示，我從台中來這裡，釣魚很開心。利用保麗龍以及海漂廢棄物，打造成的環保船，遊客坐上開心划槳，旁邊還有魚塭，讓遊客體驗抓文蛤，還能品嚐美味的烤蚵。遊客表示，蛤蜊很新鮮，然後很大顆，等下還可以烤來吃、跟爸爸媽媽來東石這裡，抓很多蛤蜊很開心。

嘉義布袋鎮的親子漁村體驗館，帶領遊客走到海邊沙灘，在退潮的沙地裡尋寶。（圖／民視新聞）





專業人員仔細解說如何挖文蛤，嘉義布袋鎮的親子漁村體驗館，帶領遊客走到海邊沙灘，在退潮的沙地裡尋寶。布袋親子漁村體驗館負責人曾進成表示，時機最好就是在退潮的時候，你千萬不要漲潮的時候來，因為你會完全看不到蛤蜊，而且它可能會隨著洋流推出去。

成群的候鳥棲息在樹上，有些則振翅高飛，東石鄉的鰲鼓溼地森林園區，因地勢平坦、潮間帶豐富，每年10月到隔年4月，都會迎來大批候鳥南來北往遷徙，布袋新塭也是候鳥棲息地之一，吸引愛鳥人士前來欣賞。遊客表示，今年的黑面琵鷺鳥況看起來還不錯，每年可以看到牠是一件很開心的事情，尤其牠們的互動還有牠們在互相整理羽毛，我覺得很感動、看到路邊很多人在看，在嘉義布袋這邊，然後剛好遇到黑面琵鷺，還蠻開心的。嘉義縣文化觀光局，推出親子賞鳥主題活動，更結合地方產業，讓親子家庭透過生態體驗，在玩樂中也能向大自然學習。

原文出處：候鳥遷徙中繼站 嘉縣推親子賞鳥主題活動

