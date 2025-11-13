候鳥遷徙季節 嘉義縣推「鷺境嘉義」親子賞鳥活動 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】每年10月至翌年4月是候鳥遷徙的重要季節，嘉義縣東石、布袋地區因地勢平坦、潮間帶豐富而成為候鳥休息中繼站，嘉義縣文化觀光局推出親子賞鳥主題活動「鷺境嘉義」，以「賞鳥、護生態、玩創意」為主軸，串聯在地景點與濕地，邀請全台民眾前來體驗綠色旅程。

東石向禾休閒漁場種植紅樹林與南美蟛蜞菊，兼具護岸與淨水功能，園區推出「划環保船、摸文蛤、釣魚樂」等體驗，其中由回收保麗龍及海漂廢棄物打造的「環保船」最具亮點，寓教於樂的設計讓遊客在體驗中學習環保與生態的重要性。布袋好美船屋以手作推動地方再生，推出「廢材變水水背包吊飾」及「廢材變生氣盎然的植栽」等體驗，讓遊客將蚵架廢材重新創造成藝術品，為環境盡一份心力。

廣告 廣告

東石鰲鼓濕地森林園區是賞鳥愛好者的生態聖地，其中「觀海樓」為鰲鼓濕地制高點，登上高樓即可遠眺外傘頂洲與濕地美景，此處設置3台免費高倍率望遠鏡，可近距離觀察成群的鸕鷀、雁鴨、鷸鴴等水鳥生態，駐點人員也會隨時分享最新鳥況與生態觀察重點，是認識濕地鳥類的最佳地點。

嘉義縣政府指出，「鷺境嘉義」活動期間推出「集章贈限定候鳥造型吊飾」活動，集章點包含元泉益食品工廠、布袋海上巴士、白水湖蚵學家、向禾休閒漁場、好美船屋（好美農漁產）、余順豐花生觀光工廠、志哥的漁塭人生、東石50分Life工作室、東石外傘頂洲（凱旋號）、洲南鹽場以及鰲鼓濕地生態展示館。

文觀局表示，「鷺境嘉義」將生態教育結合地方產業，讓親子家庭在遊樂中學習自然知識、實踐環保行動，活動資訊與體驗預約可至「嘉義親子旅」網站(https://familytour.chiayi.travel/)或「嘉義縣文化觀光局」官方粉絲專頁查詢。