借不到iPhone充電線 整間公司「沒人有」原因曝光

自iPhone 16系列上市後，蘋果逐步將旗下產品全面轉向Type-C充電孔，一名網友分享，近日在公司遇到同事臨時想借充電線，沒想到問遍辦公室，同事不是使用安卓手機，就是 iPhone 15之後的新機型，整間公司竟然找不到一條Lightning充電線，讓他當場愣住，貼文引起網友討論。

原PO近日於Threads發文指出，同事想借iPhone充電線，他幫忙詢問整同事，卻發現整個辦公室同事使用的手機不是安卓，就是iPhone 15以上機款，完全沒有人還在用舊款iPhone，怎麼問都借不到Lightning的充電線，讓他哭笑不得直呼「好誇張，沒想到Lightning就這樣默默被淘汰了」。

貼文曝光，引發網友共鳴，不少人表示Type-C已成主流，充電速度更快、相容性也更高，外出只要一條線就能通用多種裝置，相當方便；不過也有一派果粉選擇繼續使用舊機型，認為手機功能仍堪用，短時間內沒有升級必要，笑稱Lightning線如今少有人借，反而成了意想不到的優點。

網友紛紛留言，「早該退了，充電真的有夠慢」、「所以我才從13換到16」、「Type-C真的太方便了，出門只要帶一條線，還可以直接用行動硬碟」、「出門旅遊用行動電源，別人想借線，一聽是舊頭就放棄了」、「以前充電線常被借到不見，現在沒人要借，反而是好處」。

