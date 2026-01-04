借停也開罰！彰化去年取締占用身障停車格1841件

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】別再心存僥倖！彰化縣警局統計，2025年全縣取締占用身心障礙專用停車位高達1841件，平均一天就有5件違規，警方強調「就算借停一下也不行」。

彰化警方加強取締身障停車格違規，去年一年就開罰1841件，呼籲民眾別再貪圖一時方便。（記者陳雅芳攝）

「只是停一下買個菜、辦個事就走」，這句話成了不少駕駛人收到罰單後的共同心聲，但在警方眼中，這樣的「借停」已經實實在在侵犯了身心障礙者的停車權益。

彰化縣警局交通隊統計，2025年一整年，全縣因占用身心障礙專用停車格遭取締的案件高達1841件，平均每個月約153件，換算下來幾乎每天都有5件違規。依《道路交通管理處罰條例》第56條規定，每件可處1200元罰鍰，全年累計為國庫挹注超過220萬元。

警方指出，縣內不少公家機關、醫院、學校、車站及市場周邊，都會劃設身心障礙人士專用汽、機車停車格，原意是讓行動不便者能就近停車、減少移動負擔，卻常被一般民眾貪圖方便占用，甚至有員警巡查時發現，同一個停車格內竟擠進7、8輛機車，當場全數拍照開單。

交通隊表示，不少違規民眾被告發後頻頻喊冤，強調「只是暫停」、「平常根本沒看到身障人士來停」，但警方強調，停車格是否有人使用，並不能成為違規的理由，只要非持有合法身障停車證件，就不得占用。

交通隊再次呼籲，身心障礙專用停車位不是「臨停區」，更不是「沒人就能停」的空間，民眾應將車輛停放在一般汽、機車停車格，尊重身障者的行動需求與基本路權，共同營造更友善、無障礙的用路與停車環境。