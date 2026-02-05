借出手機表演！逢甲夜市鬧事男反控魔術師偷竊 警1通電話打臉了

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

台中市逢甲夜市昨（4）日凌晨0時30分發生離奇插曲。一名40歲楊姓男子在觀賞魔術表演時，將手機交給魔術師「馬克」配合演出，表演結束後取回手機離去。不料他隨後折返現場，指控魔術師「偷手機」，並要求賠償，甚至放話威脅「每天來鬧場」。

男子指控魔術師「偷手機」，並要求賠償，甚至放話威脅「每天來鬧場」。（圖／翻攝畫面）

逢甲夜市昨日一名魔術師在攤位與民眾互動，40歲楊姓男子途中更主動拿出手機給魔術師表演，表演結束後，楊男拿回手機，卻在離開不久後折返，大鬧魔術師攤位，對魔術師大吼「還我手機」，更揚言要每天鬧場。轄區警六分局獲報到場，雙方僵持不下。員警靈機一動，撥打楊男的手機號碼，結果楊男背包內立刻響起鈴聲，證實手機根本在他自己身上。楊男仍不認帳，甚至與員警發生拉扯，造成員警手部受傷。

警方當場將他壓制帶回，訊後依恐嚇及妨害公務罪嫌移送台中地檢署。據了解，楊男並非首次在夜市鬧事，過去就多次向攤販找碴，造成困擾。

