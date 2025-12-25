借刀又借錢！醉男街頭揮刀又衝炸物店「借刀」 老闆機警解危

一名林姓男子日前在桃園持刀走在街頭，隨後進入一家炸物店，將菜刀放在桌上，並向店家借刀借錢，引發店家警覺。機警的炸物店老闆立即將菜刀拿走，並在聽到警車鳴笛聲後請求警方協助，成功避免意外發生。據老闆表示，這名男子可能是要去尋仇，並非模仿犯，呼籲民眾不要過度擔心，也不要將事件擴大解讀為模仿效應。

穿花上衣的男子拿刀衝進炸物店，老闆趕緊把刀拿走。（圖／TVBS）

監視器畫面顯示，這名男子走進一家炸物店，手上拿著物品隨手丟在桌上，仔細一看竟是一把菜刀。炸物店老闆見狀嚇了一跳，立刻跑到櫃台將桌上的菜刀拿走，避免對方情緒失控揮舞刀具釀成意外。老闆表示：「我是看到菜刀我就搶起來，趕快拿起來，我就說你要幹嘛，你要幹嘛。」林姓男子進入店內後，先詢問老闆有沒有其他刀子可以借他，接著又開口要錢，聲稱自己可以去購買。老闆察覺情況異常，請男子離開店內，但對方情緒卻變得越來越激動。就在此時，老闆聽到外頭傳來警車鳴笛聲，判斷警方的目標應該就是這名持刀的男子，立即大喊請警員協助。

炸物店老闆事後表示，希望民眾不要過度恐慌，也不要將此事件與近期社會案件連結。他強調：「有些人也不要惟恐天下不亂，這個不是，因為他跟我的對話很像是他要去尋仇。」老闆還提到男子曾敲打他的桌子，情緒相當激動。由於近期社會敏感時期，民眾見到林姓男子持刀在街頭遊走立即報警，加上老闆冷靜應對，才讓這場驚魂事件及時被制止在店門口，避免了更嚴重的後果發生。

