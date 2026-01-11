借刀殺人！ 委國新政權請美軍攔船 劍指馬杜羅「洗錢金主」

〔編譯陳成良／綜合報導〕委內瑞拉政局出現戲劇性轉折！就在委內瑞拉官方指控美軍突襲造成百人死亡的一週後，委內瑞拉代理總統羅德里格斯(Delcy Rodríguez)竟罕見請求美軍支援，在加勒比海攔截一艘遭控試圖「偷運石油」離境的油輪。據《紐約時報》10日披露，這艘船載有50萬桶原油，其背後控制者正是羅德里格斯的死對頭、馬杜羅時期的超級金主薩巴(Alex Saab)。

借美軍之手 羅德里格斯清算政敵

這艘名為「歐林娜號」(Olina)的油輪在馬杜羅倒台後的混亂時刻，被指控未經授權且未付款便擅自駛離委內瑞拉港口。委內瑞拉國營石油公司(PDVSA)隨即發布聲明指控該船違法，並證實美國政府協助其返航。美國國防部官員透露，美國海岸防衛隊與海軍組成的聯合小組，9日在委內瑞拉領海外的加勒比海域強行登船，迫使其掉頭。

知情人士指出，這不僅是執法行動，更是委內瑞拉新舊勢力的權力鬥爭。船上貨物屬於薩巴控制的公司。薩巴是哥倫比亞億萬富豪，曾因替馬杜羅政府洗錢而在美國服刑，被視為馬杜洛家族的「白手套」。隨著馬杜羅垮台，長期與薩巴不合的羅德里格斯正試圖利用美軍力量，切斷薩巴的財路並鞏固自身權力。

川普：羅德里格斯一直跟魯比歐通話

這場行動也證實了華府與委內瑞拉新政府的密切合作。川普總統受訪時透露，羅德里格斯與美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)「一直在通話」。這與羅德里格斯過去痛批美軍試圖掠奪石油的立場形成強烈對比。如今，為了重新分配權力與財富，昔日的反美戰將似乎已準備好擁抱美軍，將其作為整肅異己的工具。

薩巴透過代表否認相關指控，怒斥這是「虛假且蓄意欺騙」的報導。然而，隨著美軍實質介入委內瑞拉內部執法，這場圍繞著石油與權力的內戰才正要開始。

