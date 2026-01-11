借助AI之力 義守大學陳映汝「藥你平安」守護長輩健康

就讀義守大學學士後中醫學系的陳映汝同學(左)，設計「藥你平安-AI智慧用藥管理平臺」獲得資訊人社會關懷獎學金第三名的肯定。

全臺灣有178萬名長輩是多重用藥者，但經常忘記吃藥或不知道如何用藥，成為健康隱憂，目前就讀義守大學學士後中醫學系的陳映汝同學，設計「藥你平安-AI智慧用藥管理平臺」，可管理與提醒長者用藥情況，並連結社區藥師提供諮詢，有助於長輩準時用藥，確保健康，這項設計獲得資訊人社會關懷獎學金第三名的肯定。

目前就讀義守大學學士後中醫學系的陳映汝，畢業於交通大學資訊管理財務金融學系，因為外婆罹患肺癌，讓她大學畢業後轉而報考中醫學系，由於經常打電話關心外婆，發現每天至少要服用五顆以上藥物的外婆，因為分不清藥物、看不懂藥袋上的說明而導致服藥斷斷續續。

陳映汝說，根據統計，像外婆一樣每天需要服用超過5顆藥物的65歲以上多重 用藥的長者，至少有178萬人，約是每兩名長輩就有一人是多重用藥，但是這些藥物的效用?怎麼吃?何時吃?變成長輩的夢魘，因此，她決定設計「藥你平安-AI智慧用藥管理平臺」，幫助長輩。

陳映汝表示，「藥你平安平臺」具備多重功能，長輩可將剛領回的藥物拍照上傳，系統就會自己分析藥物、名稱與用藥方式，並轉為白話的用藥說明，經長輩確認無誤後，就會加入長輩專屬的用藥資料庫中，並同步加入個人用藥清單，此時，系統也啟動安全用藥機制，分析各種藥物之間是否有潛在的交互作用，透過不同警示燈的顏色設計，提醒用藥者要間隔一定時間再服藥；平臺也設計用LINE諮詢社區藥師的途徑，可諮詢藥師。

陳映汝說，系統還可以排程用藥時間，提醒長輩吃藥，同時提供圖片可供對照，避免吃錯藥；長輩用藥後，只要拍照上傳，系統會主動記錄，並傳訊息給家人，讓家人掌握長輩的用藥情形，此外，長輩就醫時，醫師也可透過平臺了解長輩用藥情形，進行醫療處置。

陳映汝說，設計平臺的初心很簡單，就是讓長輩安心服藥，照顧者能安心照顧。