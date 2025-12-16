借名登記出事了！ 78歲老母差點被趕出家 專家嘆：法律比人情更現實





房仲業經常遇到房產糾紛，房地產部落客「賣厝阿明」表示，在房產圈打滾這麼多年，看過不少家庭因房子鬧翻，但像新北郊區這起「78歲老母親差點被逐出自宅」的母女爭產風暴，還是讓人一聽就心酸又搖頭。事情其實很典型，母親十年前為了節稅，把自己住了一輩子的房子借名登記給女兒，心想一家人不會計較，登記在哪裡都一樣。當時母女感情好、收入也穩定，沒人會料想到今天。

人情敵不過現實 尤其是債務

阿明在《賣厝阿明知識+》粉專上分享此案例，女兒這幾年財務狀況急轉直下，被多筆債務追著跑，最後竟打算賣掉名下的房子，甚至沒有排除讓78歲的母親搬走。消息曝光後，網路上一片譁然，很多人都不敢相信，房子是媽媽買的，怎麼變成她被趕出去？

法律講的是證據 不是「誰付出比較多」

房子登記在誰名下，不代表真正的所有權就是誰，不少專家看完案件後都搖頭表示，類似糾紛在法院其實很多，關鍵是「房款來源」。若能證明購屋款都是母親出的，那女兒就只是「名義所有人」，真正的所有權還是在母親身上。

換句話說，女兒賣屋不只可能失敗，還可能被母親告「不當得利」，就算她已拿去還債，法院一樣能要求她返還。借名登記看起來方便，但帳永遠算不乾淨。房子不只賣不掉，還可能變成「燙手山芋」。

帶有居住權爭議又牽涉家庭糾紛的房子，等於「難賣戶」，仲介看到都皺眉，買方看到直接掉頭走。就算有人願意接手，通常也會砍到你懷疑人生。更糟的是，若女兒債務繼續惡化，這棟房子還可能被債權人查封拍賣，到時不只母女撕破臉，整個家都被捲入法院流程，真正痛苦的，是那些原本只想安穩過日子的長輩。

房子牽涉的不只是錢是人性 千萬不要想得太美

提醒大家一句：「借名登記，前面是方便，後面是風險。」父母一開始都覺得孩子可靠、家人不會背叛，但真正的變數從來不是感情，而是：債務、婚姻、意外、疾病、景氣、金錢壓力……任何一件事，都可能讓原本的善意變成日後的爭端。這起家庭風波只是縮影，提醒所有家庭：財產規劃不是只有節稅，還牽涉到法律、倫理、人性三道關卡。少想一步，可能就走到不可逆的局面。

阿明提醒，房子是人生最大資產之一，不管是父母要「借名給孩子」，或孩子想「先幫父母保管」，都一定要想清楚、講明白、做白紙黑字的約定，才能避免重演今天的悲劇。

（封面圖／翻攝《賣厝阿明知識+》粉專）

