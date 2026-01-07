借外匯存底投資TISA為青年累財富 金管會贊成 國發會再想想

台灣個人投資儲蓄帳戶(TISA)至今推動已經6個月，目前參與人數7萬人，資金規模不到新台幣百億。民進黨立委鍾佳濱今天(7日)在立法院質詢時建議，透過有償借用外匯存底，每年約可挹注264億資金至TISA，為20歲成年的年青人累積人生的第一桶金。對此，金管會主委彭金隆表示贊成，國發會副主委高仙桂則允諾，1個月內會提報告。

為促進國人建立長期投資的理財觀念，金管會責成集保結算所建置台灣個人投資儲蓄帳戶(Taiwan Individual Savings Account)，簡稱「TISA」，希望鼓勵民眾及早進行退休準備，以中長期定期定額投資達到資產累積目標。

TISA至今推動已經6個月，目前參與人數7萬人，資金規模不到新台幣百億。民進黨立委郭國文指出，對比日本的NISA從2014年推動半年後，就達到727萬戶、規模約新台幣3,000億元，有無稅負優惠成為明顯差距，且台灣僅開放基金而沒有開放台股或ETF。財政部長莊翠雲指出，有關TISA和NISA的稅負優惠已做過比較，現行TISA的稅負優惠並不輸給NISA，但是否要再進一步擴大TISA的租稅優惠，仍在與金管會持續討論當中。

民進黨立委鍾佳濱則建議，台灣外匯存底全球第四，已經超過6千億美元，可以透過有償借用的方式，將外匯存底撥入國庫中，再由政府發行長年期國債投資於兒少版TISA累積財富，每年約可挹注新台幣264億，當孩子20歲成年後，就可以擁有人生第一桶金。對此，金管會主委彭金隆表示贊成，也希望藉此讓年輕人進入資本市場，支持台灣的經濟發展。彭金隆說：『(原音)其實我們的想法比這還多一點。因為除了是對個人以外，主要像比如日本他在發展NISA很重要是，他是要壯大他們的資本市場，然後進入產業投資，我想這個大概有很多重。除了增加個人的第一桶金的儲值以外，很重要讓他進入到資本市場，支持經濟發展。』

國發會副主委高仙桂則表示，這需要再進一步研議，會在1個月內提書面報告。