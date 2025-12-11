借對車、還對站就有獎 北北桃推YouBike2.0友愛接力

YouBike2.0友愛接力試辦計畫。





北北桃三市明(115)年1月至6月推出「YouBike2.0友愛接力」試辦計畫，透過獎勵機制鼓勵民眾自滿站租借車輛或將車輛還至空站，改善場站周轉，打造友善騎乘文化。

交通局表示，鼓勵所有YouBike會員共同參與，無須另行登錄，會員自YouBike官方App顯示為「紅色」的無位場站租借一般車，完成還車程序後，可獲得5元友愛借車騎乘券；會員將一般車還車至App顯示為「橘色」的無車場站，可獲得5元友愛還車騎乘券。另會員自無位場站租借電輔車，完成還車程序後，亦可獲得5元友愛借車騎乘券。

廣告 廣告

YouBike2.0友愛接力活動說明。





完成跨站借還，獎勵以首筆還車時間起算，同一會員帳號10分鐘內最多可獲得2次獎勵。每日23:59系統結算後，騎乘券將於翌日上午7點前發送至會員帳號，會員可於YouBike官方App「騎乘券管理」查詢並直接折抵使用，單次扣款可同時使用多張騎乘券。

交通局指出，隨著YouBike站點持續增加，已成為民眾日常通勤的重要工具，熱門場站常有瞬間大量借還，除了已督促微笑單車公司加強車輛調度之外，期待透過獎勵機制鼓勵民眾發揮友愛精神，協助緩解熱門場站「借不到車、還不到車」的情形，讓公共自行車可以被廣為使用，提升整體使用效率。相關活動詳情及FAQ請至YouBike(桃園市)官網(https://www.youbike.com.tw/region/tycg/)查詢。



更多新聞推薦

● 青年百億海外圓夢計畫成果發表 賴清德：政府將擴大機會盼助更多青年勇敢追夢