借尪手機驚見LINE空白訊息！她解鎖鹹濕對話秒崩潰 5招教你揪出「隱藏聊天室」

結婚3個月，本應是甜蜜的婚姻蜜月期，卻因一則手機訊息讓她陷入前所未有的信任危機。一名女網友分享，她與丈夫經歷7年愛情長跑，從求學、當兵到求職，一路走來不斷磨合，婚後生活雖帶點老夫老妻模式，但感情依然穩定，不過，卻在某天晚上驚見LINE「空白訊息」，讓她晴天霹靂，相當崩潰。

該名女網友在Dcard上發文表示，她借用老公的手機，想查看週末出遊的天氣，沒想到竟意外發現LINE裡有陌生女子傳來「最近要見嗎？」的訊息，出於好奇，她進一步查看，才發現老公的隱藏聊天室中，存有大量與不認識女性的曖昧訊息與約砲紀錄，時間橫跨2020年至2022年初，令她震驚。

面對突如其來的真相，她一時間難以接受，丈夫跪地認錯，解釋這些都是過去的行為，婚前的玩心不正，但自訂婚後到結婚期間已經收心，並保證婚後未再發生，但她仍陷入心亂如麻的情緒漩渦中，不禁質疑老公「過去的秘密是否還未完全揭露？真正的心是否已經改變？」

女網友進一步透露，7年的感情、共同生活的習慣，與丈夫眼前陌生的一面讓她難以抉擇，該離婚或繼續？愛情的信任與過去的付出，究竟該如何平衡？她也無奈向網友求助「如果是你們，你們會怎麼做……」

對此，網友也給出建議，「妳自己想一個能阻止他再犯，並能說服妳繼續婚姻的理由，簡單講，交往期間都在雜交了」、「我是婚前就檢查過了，確認未來老公一切乾淨才簽結婚證書， 但如果我跟妳處在同樣位置，我會離婚，因為我對這個人已經沒有任何信任了，放過他是對不起自己，我是建議妳放過妳自己… 這種人不會改，他只會藏的更深。」

事實上，魔鬼往往藏在細節裡！很多時候，礙於隱私，我們會有需要隱藏自己聊天室的需求；也有很多時候，你或許會想查看男友／女友，或老公／老婆的聊天紀錄，以下5招教你輕鬆破解LINE「隱藏聊天室」。

1. 隱藏聊天室紀錄

首頁 →右上「設定」→「聊天」→「隱藏的聊天室」，可查看隱藏的聊天室內容。

解除隱藏：點「編輯」→選擇「解除隱藏聊天室」，對話框會回到正常聊天頁面。

2. 隱藏通話紀錄

首頁→右上「設定」→「通話」，調整「顯示通話或LINE TODAY標籤」，即可查看通話紀錄。已封鎖的對象也可查看，刪除通話紀錄，紀錄左滑即可刪除。

3. 活動紀錄提醒

鈴鐺圖示（首頁右上）會提醒：新成員加入群組、好友生日、新好友或群組邀請，可方便追蹤好友動態。

4. 封鎖與隱藏名單

查看隱藏或封鎖對象：首頁→右上「設定」→「好友」→「隱藏／封鎖名單」。

5. 儲存的檔案（Keep）

首頁→大頭貼旁「Keep」，可查看保存的檔案、圖片或聊天紀錄，同樣可以刪除不需要的紀錄。



