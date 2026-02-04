借手機不成疑握刀蹲守 警到場勸導被砍開2槍40歲男身亡

cnews204260204a07

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

年約40歲的鍾姓男子，在苗栗縣苗栗市南苗市場內，疑因借手機不成，竟手中握著折疊刀蹲守在攤商前。苗栗警分局表示，今（4）天上午7時45分左右獲報，有1名男子持刀引發恐慌。員警到場喝令男子丟刀，但鍾男不從，甚至逐漸逼近，員警於是噴辣椒水，企圖阻止鍾男，沒想到他揮刀攻擊員警，造成員警頭部2處刀傷，這時員警開槍還擊，鍾男腹部中彈，1名劉姓路人則不慎被流彈波及，左手掌受傷。鍾男送醫後傷重不治，警方已深入調查，以釐清案情。

廣告 廣告

警方表示，鍾男手握著折疊刀，進入南苗市場內，引發民眾恐慌報警。員警到場後發現鍾男手拿著折疊刀，於是喝令他將刀子丟棄，但鍾男不從，並持續向員警逼近，員警於是噴辣椒水，試圖阻止他靠近。不料鍾男持續揮刀攻擊，造成1名員警頭部有2處刀傷。員警為維護自身及民眾安全，依警械使用條例第4條第1項第5款，對男子使用警槍射擊2發。

苗栗警分局表示，鍾男腹部中彈1發，另外1發則不慎波及旁邊協助的劉姓男子，造成左手掌受傷。傷者已都送醫救治，鍾姓男子則傷重不治。目前已朝殺人未遂、妨害公務等罪嫌，報請苗栗地方檢察署檢察官指揮偵辦，詳細犯案動機尚須調查釐清。

cnews204260204a06

針對台南、苗栗地區，發生的傷人案件。警政署高度重視，對於第一線員警，在案發後英勇果斷執法、即時制止犯罪作為，給予高度肯定。警政署表示，除對受傷員警表達關懷與慰問。為確保社會安定，已要求各級警察機關強化勤務作為，嚴防模仿效應，落實保障國人生命財產安全。

警政署表示，台南與苗栗員警，在面對突發暴力事件時，均展現專業素養、即時採取強勢執法作為，迅速逮捕犯嫌以避免危害擴大，充分展現訓練成效。再次重申，警察執法尊嚴不容挑戰，面對暴力違法行為絕不寬貸。另外也要求全體警察執行勤務時，務必在確保自身與民眾安全的前提下，維護社會治安。

cnews204260204a05

警政署已通令全國各警察機關，針對民生物資採買市場、大眾運輸場站等人潮聚集處所，增加巡邏密度，滾動式調整勤務，以提高見警率，增加犯罪嚇阻力。未來將持續精進勤務部署，並緊密與衛生、社政等跨部門機關橫向聯繫，深化社會安全網的網絡協調，確保案件通報、指揮與調度的有效遂行，以建構安全生活環境，讓全國民眾安心過好年。

cnews204260204a08

照片來源：苗栗縣警方、警政署提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

幸福年菜公益行動 台灣慈善總會送年菜守護團圓尊嚴與希望

神腦國際深耕ICT市場 推出一站式企業級AI整合方案

【文章轉載請註明出處】