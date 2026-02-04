借手機遭拒就砍人？苗栗市場持刀嫌胸口中彈亡 33歲警頭遭砍重傷狀況曝

苗栗市南苗市場今晨發生持刀攻擊事件，警方到場處理時遭嫌犯攻擊，員警緊急開槍制止，現場一度陷入混亂。（翻攝畫面）

苗栗市南苗市場今（4日）上午驚傳重大攻擊事件，一名40多歲鍾姓男子持刀在市場內揚言砍人，警方獲報趕抵處理時，33歲員警朱均諭遭對方持刀攻擊，頭部被連砍2刀。警方緊急開槍制止，過程中1槍擊中鍾男胸部，另1槍誤傷協助壓制嫌犯的民眾。鍾男送醫後不治，受傷員警目前生命跡象穩定，仍在加護病房觀察中。

苗栗南苗市場砍人事件怎麼發生？

鍾姓男子今早7時許在南苗市場內向攤商借用手機遭拒後，疑似情緒失控，隨即掏出摺疊刀揚言砍人，現場攤商及民眾驚慌逃避。

廣告 廣告

苗栗警分局接獲報案後，派遣2名員警趕赴現場處理，要求鍾男放下刀械配合盤查，但對方拒不配合，情勢迅速升高。

員警遭砍重傷？ 開槍反擊嫌犯胸部中彈不治

警方表示，現場員警先朝鍾男噴灑辣椒水試圖制止，但鍾男仍持刀衝向員警，造成33歲員警朱均諭頭部遭連砍2刀。同行員警見情況危急，立即連開2槍反擊，其中1槍擊中鍾男胸部，另1槍誤擊協助壓制嫌犯的羅姓民眾左手掌。

救護人員到場後，將鍾男、朱姓員警及受傷民眾分別送往苗栗醫院與大千醫院救治，鍾男因胸部中彈傷重，經搶救後宣告不治。

頭遭砍傷員警目前傷勢如何？

苗栗醫院指出，朱均諭員警頭部共有2處刀傷，分別約7公分與10公分，出血量約500至1000cc，經電腦斷層檢查發現顱骨局部骨裂，已完成縫合處置，目前轉入加護病房觀察，生命跡象穩定，尚無立即生命危險。

至於協助壓制嫌犯卻遭誤擊的羅姓民眾，醫院表示傷勢並不嚴重，後續持續觀察。

縣警局長、縣長前往探視

警方進一步指出，朱均諭今年33歲，為108年四等特考班，於2022年1月21日初任警職，現任職於南苗派出所，服務表現穩定。案發後，苗栗縣警察局長李忠萍及苗栗縣長鍾東錦均前往醫院探視，關心員警傷勢與復原情況。

警方也將針對整起事件進一步釐清過程細節，並依法處理後續相關程序。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿

更多鏡週刊報導

同事眼中溫和足療師...竟突抓狂隨機砍人「追到警局門口也不放過」 背景曝光

「她是班上的模範生」朗讀比賽曾兩度奪冠 土城11歲女童家中離奇身亡...校方不捨發聲

「離奇掛屍鐵窗」33歲男新婚僅2月成冤魂！被偽裝成輕生 凶手竟是相戀9年妻全家