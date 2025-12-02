借日圓投資趨勢已改變！ 謝金河喊「2產業會大起」：日本將成新焦點





日本長期零政策利率、零債券殖利率、零日圓借貸低成本，特殊經濟模式正悄然改變。隨著日圓升息，日本將不再是全球最大融資機器的低成本天堂，市場資金結構將重整。專家指出，日本升息對全球經濟與投資布局影響甚至超過美國降息，專家指出，日本走過失落30年的日本，慢慢成為正常的國家，「2產業會大起」，日本投資會成為世界的新焦點！

財信傳媒董事長謝金河今（2）日在粉專發文指出，日本經濟正迎來轉機，過去借日圓投資全球的「渡邊太太時代」已逐漸落幕，日本將成為全球投資新焦點。渡邊太太是誰？日本因長期奉行低利率政策，日圓最常被作為拿來利差交易套利的貨幣。此市場將借日元、買外幣的炒匯散戶也稱作「渡邊太太」。

謝金河表示，日本經歷長期負利率與零利率環境，過去靠便宜資金進行海外投資的模式已經改變。近期日本10年期公債殖利率升至1.868%，超越中國同期殖利率1.83%，顯示資金成本上升，也意味著日本通縮結束，利率將逐步走升，日圓貶值趨勢可能緩和甚至回升。他寫道：「日本10年債殖利率正式超越中國，30年債日本早已超過中國，這也意味著過去30年的泡沫經濟調整，現在日本把通縮的棒子交給中國。」

他分析，隨著利率回升與國內經濟復甦，日本的國防軍工產業及半導體產業鏈將迎來新一波成長。這兩大產業被視為投資亮點，有望吸引全球資金布局，他說：「走過失落30年的日本，慢慢成為正常的國家，接下來日本利率會從0.25%慢慢往上，貶值的日圓也將緩和升值，日本的國防軍工產業及半導體產業鏈會大起，日本投資會成為世界的新焦點！」

