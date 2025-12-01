借書也能贊助作者 李遠新階段酬金多14倍

▲公共出借權第二階段試辦補償酬金突破千萬。（圖／文化部提供）

[NOWnews今日新聞] 公共出借權第二階段持續開放申請，讓民眾在公共圖書館借書，也可以支持出版創作。以身兼作家身分的文化部長李遠為例，84本書在今年前8月期間被借閱1,457次，總共可以拿到2,911元補償酬，比起第一階段僅有624元相比，多了近14倍。李遠說，一開始填了一堆資料，拿到的錢只能買3個水煎包，現在是有感增加，呼籲所有創作者、出版社趕快登記。

公共出借權是希望在公共圖書館提供圖書借閱公共服務的同時，也保障著作人權益所為的補償酬金，只要在台灣出版、有國際標準書號（ISBN），以及依圖書館法完成送存的紙本圖書就可以申請。我國是東亞第一個推動的國家，第一階段只有2間國立公共圖書館，第二階段擴及6都超過300間公共圖書館，並且納入譯者。

登記系統自7月上線，已有超過400家出版社及4,800位著作人註冊帳號、7萬筆書目完成登記。首期補償酬金以10月15日前完成登記的書目，計算今年1月至8月借閱次數；首期發給著作人約910萬元、出版社約500萬元補償金。進一步大數據，童書及青少年文學為借閱的熱門項目，反應至補償酬金數據上，童書或青少年文學的作者、譯者、出版社都有相對較高的收益。

李遠雖沒有自己主動申請且「特例」要求不撥款給他，但因屬於「多產」創作者，若以李遠為例計算，第二階段會有2,911元補償酬金，比起相較於第一階段3年共計624元；1年足足增加近14倍。他說，一開始花了許多時間填資料，但最後拿到的錢只夠買3個水煎包，到如今擴大圖書館「真的有感」，鼓勵所有創作者、出版社趕快登記。

中華民國兒童文學學會理事長黃惠鈴說，「沒想到這回進帳了4,160元，這可是我本月的第一筆收入，真是太令人開心了」。繪本作家信子則說，「雖然只登記少少的8本，但收到8,000多元，不管是購書與借閱，都謝謝讀者的捧場」

發放方式是借閱次是的3倍，並以著作人七成、出版者三成計算；如翻譯著作則是譯者35%、著者35%。依據時程，明年2月15日前登記，借閱次數將回溯自今年1月起算，並可在明年3月底前拿到補償金；往後在3年3月、9月發放，每次發放下限為30元。第一期公共出借權補償酬金在今年11月13日至20日撥付至申請者指定帳戶。

文化部除於事前與各公共圖書館溝通相關機制外，國家圖書館也加強數據篩選及防護機制，排除短時間大量借閱及異常數據，讓制度設計更趨公平。

