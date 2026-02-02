借書借到賺到！土庫圖書館重開館 「借5送1」活動盼提升民眾閱讀
〔記者李文德／雲林報導〕
雲林縣土庫鎮立圖書館去年7月起因耐震補強工程，暫時休館半年，如今是強勢回歸開館，為吸引更多當地民眾前來借閱書籍，館方即日起推出「借五本送一本」活動，上看近百本由各單位捐贈書籍，讓民眾可選取。館長彭冠綸表示，馬光分館已於1月31日休館，準備春節後進行耐震補強工程，僅開放預約取書、櫃檯還書。
土庫鎮立圖書館與馬光分館，分別位在土庫國小旁及馬光老人會館旁，2棟建物啟用已超過30年，至今2館假日進館人次都超過百位，圖書館更是不定時舉辦講座、活動吸引親子參與，經建物耐震評估後需改善，因此向教育部申請「補助公共圖書館耐震力改善實施計畫」經費進行修繕，共投入723萬進行耐震補強工程，去年7月本館先展開工程。
彭冠綸指出，經過半年多工程，本館1月30日重新開館，而根據統計以往每年平均兩場館約10萬本借閱數，去年因本館工程，總借閱數量略減2萬本，為讓民眾再次進去修繕後的圖書館，並鼓勵民眾閱讀，因此即日起推出「你借書我送書」活動。
彭冠綸表示，活動採取每人「借5本送1本書」方式進行，民眾可持借書證到本館，每借5本書就可到活動專區挑選1本書籍作為禮物，預計將送出近百本，這些書本主要多是出自出版社、機關單位所贈書籍，包含小說、繪本等種類，已經有民眾前往借閱到每人30本上限，挑選6本書籍回家。
當地民眾表示，看到活動專區有許多英文繪本，一般來說這在市面上價格不便宜，想不到館方如此佛心，會帶小朋友前往借閱書本，也增加閱讀力。
彭冠綸表示，此次重新開館後有許多學生、志工們協助館內活動運作，也希望大家能夠遵守相關活動規定，此外馬光分館也在農曆春節後將進行耐震補強工程，已經暫時休館，僅有開放預約取書、櫃檯還書等，相關資訊可到臉書專頁查詢。
