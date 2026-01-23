借書送炸雞 花蓮市圖寒假限定

寒假到來，花蓮市立圖書館希望學童遠離3C、沉浸書海，與炸物業者合作，推出「借書送炸雞、薯條」活動，即日起至寒假結束止，12歲以下學生憑借閱證到市立圖書館兒童館或漫畫館借閱書籍，即可獲得炸雞或薯條兌換券1張，全數共200份，每人限領1份，送完為止。

花蓮市立圖書館與在地店家超亞企業、雞厚家及長長薯條屋合作，即日起至寒假結束止，推出期間限定的「借書送炸雞薯條」閱讀推廣活動，12歲以下的孩童持本人借閱證，到兒童館或漫畫館借閱書籍，即可獲得贊助的炸雞或薯條兌換券1張，炸雞與薯條各限量100份，每人限領1份，送完為止。

贊助業者「雞厚家」老闆趙庭說，自己小時候較少進入圖書館，實地走訪市立圖書館兒童館後，深刻感受到館內環境舒適溫馨、繪本藏書豐富，活動內容多元，讓她留下深刻印象，非常推薦家長帶著孩子前往閱讀與學習。

超亞企業董事長趙鳳山表示，企業深耕地方、回饋社會一直是他多年的心願，期盼透過閱讀推廣活動，鼓勵更多家庭走進圖書館。他也分享參觀漫畫館時，看到豐富的漫畫藏書，勾起童年閱讀漫畫的回憶，未來一定會找時間再到圖書館重溫閱讀時光。

花蓮市長魏嘉彥指出，透過企業與圖書館的攜手合作，在寒假期間以實際行動鼓勵孩子多閱讀，不僅能減少對3C產品的依賴，也能讓閱讀成為生活中快樂且值得期待的事，感謝民間企業的熱心公益，支持在地閱讀推廣，為孩子們的寒假增添溫暖與學習動力。