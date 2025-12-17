借朋友1萬「對方只還9985元」 網教一招反擊

一名女網友表示，之前借朋友一萬元，沒想到對方還錢時，竟扣掉15元轉帳手續費，只匯了9985元，讓她越想越不高興。話題引發討論，一票網友直呼，借多少就應該還多少，「15元看清一個人的人品，以後別再借了」；也有網友教原PO，「既然對方要拗手續費，那妳應該要跟他收利息。」

原PO日前在Threads發文表示，之前借了一萬元給朋友，但是對方還錢時只轉了9985元，原來是轉帳時自己扣掉了15元手續費，「雖然只是15塊，但我真的超不爽耶，只有我會不爽嗎？」

原PO透露，對方欠她很多錢，每個月固定還她一萬，前幾個月都是轉一萬元整，後來開始少15月，兩人為了15元鬧得不愉快，她直言「我計較的是這15塊嗎，這是感覺問題好嗎？」

話題引發許多討論，一票網友全看傻眼，「我會直接問他，你跟我借錢，為什麼手續費是我要吸收」、「如果他連轉帳都會自己扣掉手續費，那妳應該跟他收利息，憑什麼扣掉15元」、「借一萬就是還一萬，自己扣15元是在幹嘛，這種人真的可以絕交了」、「這個人最好保持距離，一次就夠了。」

內行人則表示，如果轉帳輸入一萬，對方會收到一萬，自己帳戶會多扣15元；但如果到ATM插卡按存款，可以選擇存到自己帳戶或別人帳戶，「雖然存一萬，但過去會是9985元。」

