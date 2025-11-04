借檳榔攤洗手未先告知遭質問 男竟毆傷女店員

基隆市 / 綜合報導

基隆中正路上個月30日晚間，一對男女在路邊大打出手，原來是因為男子沒有經過詢問，就擅自使用檳榔攤的水龍頭，店員不滿出言責備，最後演變成全武行，男子甚至一拳打在女店員臉上，造成對方下巴臉頰多處流血，附近民眾低調表示，其實男子是當地令人頭痛的人物，常和鄰居發生糾紛，大家都對他敬而遠之。

女子一手拍在男子右肩，沒想到對方立刻反擊，直接拳打在女生臉上，男子母親趕快衝出來勸架，擋在兩人中間，被打的女子也不甘示弱，伸長手要揍回去。

廣告 廣告

雙方怒火難平，不斷揮舞雙臂，試圖繼續攻擊，大街上上演全武行，連警察都出動來調停，鬧出這麼大動靜，原來全是因為檳榔攤店外，這個水龍頭的水。

事情發生在上個月30日晚上，基隆中正路上的檳榔攤，店員和男子從口角糾紛，最後演變成互毆戲碼，目擊者說，被打的女子，下巴及臉頰多處流血受傷，就連牙齒也被打到位移。

二分局正濱派出所所長陳炯維說：「後續將依刑法傷害罪，移請基隆地檢署偵辦。」只不過當地民眾私下表示，這名劉姓男子其實是地方的頭痛人物，平時脾氣相當暴躁，只要心裡有什麼不滿，就會對人大小聲，甚至曾經還拿木棍拿刀威脅民眾。

民眾說：「這個人之前在漁市場附近，公然亮刀，對一個八十幾歲老公然亮刀，地方頭痛份子。」偏偏男子就住在案發地附近，街訪鄰居看到他都敬而遠之，希望這回進警局，男子能因此收斂一些。

原始連結







更多華視新聞報導

女持磚頭隨機攻擊 檳榔攤闆娘受傷驚：隔天又來了

北投男深夜擾鄰砸門.警強制送醫 居民嘆頭痛人物

立院全武行！陳亭妃控遭絆倒 徐巧芯：我也被推

