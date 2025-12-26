借牌掩護！環保公司非法堆置「半座泳池」廢棄物 起訴、緩起訴171人

〔記者黃宜靜／台北報導〕檢環警調聯手破獲大型廢棄物非法轉運站！台中市得○環保公司未領有廢棄物清除許可證，卻非法收受及堆置、轉運廢棄物，在沙鹿區非法堆置1200立方公尺、相當於半座「標準游泳池」的廢棄物，並發現其透過「借牌」方式，由隆○環保公司申報清理流向手法掩飾，全案經台中地檢署偵結，依違反「廢棄物清理法」，將涉案20家法人、84名行為人提起公訴，並向法院聲請沒收犯罪所得新台幣2311萬餘元，另有67名行為人獲緩起訴處分。

此案由環境部環境管理署中區環境管理中心與台中市政府環境保護局，偕同台中地方檢察署及其指揮內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊中區中隊與法務部調查局台中市調查處聯手破獲，全案經台中地檢署今年11月28日偵結。

科技執法奏效，不法行徑無所遁形！環管署中區環境管理中心主任葉廼群表示，此案是緣於環保機關接獲民眾檢舉沙鹿區某地號土地有堆置廢棄物情形後，中區環境管理中心即運用科技執法架設遠端監控設備進行蒐證，確認有大量載運廢棄物車輛進出，並利用AI智慧勾稽與環域分析技術，查明為無領有廢棄物貯存、清除許可證的環保犯罪集團，非法收受廢棄物後於該場址堆置及轉運。

葉廼群指出，經報請台中地檢署偵辦，由劉志文檢察官指揮警、調機關及與環保機關組成專案小組，並於2024年8月22日執行聯合查緝行動，當場查獲場內非法堆置大量廢木材混合物、營建混合廢棄物、廢塑膠混合物及廢電線電纜等事業廢棄物，非法堆置量體達1200立方公尺，相當於標準游泳池一半的大小，對周遭環境造成污染風險。

廢棄物「洗白」惡行曝光，葉廼群續指，該案犯罪手法相當狡猾，得○環保公司原領有廢棄物清除許可證，但因違規私設貯存場，早於2022年4月遭台中市環保局廢止清除許可證。然實際負責人周嫌並未因此收手，反而另租用沙鹿區偏遠土地，對外謊稱是停車場，實則闢建為廢棄物非法堆置場。

葉廼群說，該集團以低於行情價格，大肆向不特定工程行、裝潢業者收受廢棄物以牟取暴利，再以借牌方式，由領有乙級廢棄物清除許可證的隆○環保公司，協助透過網路申報系統不實填報收受廢棄物數據，將得○環保公司違法收受之廢棄物「洗白」為隆○環保公司合法收受、清除廢棄物，再載往不知情的合法機構進行再利用或處理。

葉廼群表示，台中地檢署除對得○環保公司及隆○環保公司等，依犯廢棄物清理法第46條刑責規定及刑法業務登載不實罪起訴，並向法院聲請沒收犯罪所得2311萬餘元外。

同時，專案小組運用遠端監控設備監控影像，向上溯源查緝，辨識找出多家領有清除許可證的環保公司，以及未領清除許可證的裝潢行、拆除工程行、搬家公司及個人司機等，為圖一時方便或節省處理費，將廢棄物清除後交由無證的得○環保公司，台中地檢署將該案所有交給得○環保公司非法處理廢棄物的業者，以涉犯廢棄物清理法刑責規定起訴。全案共起訴20家法人及84名行為人，另有67名行為人為緩起訴處分。

葉廼群提醒，依據廢棄物清理法第46條規定，未經許可提供土地堆置廢棄物、或未領有廢棄物清除處理許可及未依許可內容清除處理廢棄物，最高可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金；法人的負責人或從業人員犯罪，法人也將受罰金刑責。

