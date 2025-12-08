借牌標得自來水公司工程 兩廠商負責人違反採購法被起訴

基隆地檢署今日審結，認定兩人均違反政府採購法，依法起訴。(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒／基隆報導〕自來水公司第一區管理處前年辦理「112年度基隆服務所水量計委外換裝作業」採購案，潘姓男子想要取得該工程，但其公司並無相關證照，便找來持有該證照蔣姓男子的公司合作，取得該工程後，由潘男的公司施作。調查局基隆市調查處查出異狀，將兩名負責人移送基隆地檢署偵辦。基隆地檢署今日審結，認定兩人均違反政府採購法，依法起訴。

檢調查出，本無投標資格的潘男為了取得該工程，與蔣男協議，由其公司負責投標，得標之後，分百分之5給蔣男公司。

蔣男找來不知情的會計，以公司名義出面投標，最終取得該工程。實質上，工程均由潘男施作，取得347萬1830元工程款。

檢察官偵訊後，認為潘男行為已違反政府採購法中借用他人名義投標罪，依法將其起訴；另蔣男則涉犯同法中容許他人借用本人名義參加投標罪，提起公訴。

