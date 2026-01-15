「借竅驅魔」案二審逆轉 6幹部涉打死信徒無罪改重判

中華白陽四貴靈寶聖道會之前曾以「借竅驅魔」為由，涉嫌虐打信徒，一共造成1死14傷，總道長余姓女子等6名幹部，一審以罪證不足獲判無罪。案子經檢方上訴，台中高分院認定6人有傷害犯意，撤銷原判決，改依傷害致死，分別判處7年1月到7年4月有期徒刑，全案仍可上訴。

案件緣起於3年前台中大里一處民宅傳出命案，一名31歲游姓女子臉部、四肢傷痕累累瘀青嚴重，因傷勢嚴重送醫搶救宣告不治。事後檢警追查發現，原來是中華白陽四貴靈寶聖道會的總道長余姓女子等6名幹部，涉嫌以借竅驅魔為由毆打信眾，一共造成1死14傷。

一審時，台中地院法官認為，死者平時就會使用拍痧板拍打身體進行理療，再加上被告等人與死者相識多年，大多年紀相仿，平常互動也沒有嫌隙，審結後以罪證不足判處余女等6人無罪。

檢方上訴後案件進入二審，台中高分院法官卻有不同見解，認死者負責規劃的活動進度落後，導致幹部心有不滿，還以器物或徒手多次拍打身體，導致死者橫紋肌溶解症喪命，死者沒有生命跡象，卻沒叫救護車，以傷害致死罪、遺棄屍體罪改判，案件大逆轉。

※未經判決確定者，應推定為無罪

※拒絕暴力 請撥打110

台中／葉嘉雯、林家民 責任編輯／洪季謙

