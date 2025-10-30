「借竅驅魔」釀1死1瞎13傷 林欣月等10人判刑5年7月不等

林欣月成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，卻假藉「借竅驅魔」毆打信徒致死，台中地院今判林5年7月徒刑。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕女子林欣月成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，假藉「借竅驅魔」毆打信徒，造成方姓女子喪命、張姓女信徒的眼睛被打瞎，另有13名信徒被打傷；台中地檢署2020年依組織犯罪、傷害致死起訴林女和幹部共10人，台中地院今天判處林欣月5年7月的有期徒刑，其他9名幹部1年4月至5年10月不等徒刑，可上訴。

台中檢方的起訴書指出，林欣月(原名林昭治，法號聖師)在2008年成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，會內設有「三才」的專司打手，對於不服從指令者，假藉「借竅驅魔」，指示余姓總道師及「三才」對信徒語言謾罵、肢體拉扯甚至腳踹痛毆。

2019月3月間，26歲方姓女子在廣西道場因多次對林欣月不夠恭敬，並質疑林女的領導權威，林欣月斥責方女的自主性太強、野心很大、「慾望熾盛想當女王」，指示「三才」2度施暴，強迫方女躺在地上，「三才」用腳踩踏方女的胸部及腹部，最後導致肝臟破裂，送醫前宣告死亡。

此外，70多歲張女在2017年8月加入該團體，在南投道場質疑林欣月的領導已偏離正道，淪為貫徹林女的個人意識而已，2019年5月，林欣月等人要求張女辦台胞證，準備帶到中國廣西道場修理，張女不想去，竟慘遭打到兩眼失明，另有13名信徒只因不聽從管教就被打傷，其中有6名兒童。

中檢在2020年1月依組織犯罪、傷害致死、傷害致重傷等罪嫌起訴林欣月等10人，移審到台中地院審理後，中院2020年12月裁定林欣月100萬元交保，歷經近5年的審理，今天一審宣判，判處林欣月5年7月徒刑，9名幹部則為1年4月至5年10月不等徒刑，可上訴。

「中華白陽四貴靈寶聖道會」也被指控，2023年在台中市大里區的道場傳出游姓女信徒疑遭「三才」持拍痧板活活打死案，檢警起訴涉案的林姓雙胞胎姊妹等6人，但台中地院2024年11月判處6人均無罪，目前上訴台中高分院二審中。

