借菸起口角！ 他借不到菸還被砍「腹流鮮血送醫」

高雄仁武區29號凌晨兩派熟識人士因借菸問題爆發衝突，一名男子腹部遭摺疊刀砍傷。（圖／TVBS）

高雄29日凌晨傳出兩起糾紛事件，一起是在仁武區，兩派熟識人馬因為借菸問題，其中一人當街持刀劃傷對方，另一起則是在新興區，一名喝到爛醉的男子與酒店的工作人員發生衝突，3人受傷，通通送醫。

當警方抵達仁武區事發現場時，發現一名男子腹部遭摺疊刀砍傷，身上還留有鮮血。警方立即要求相關人員停車下車，並通報救護車前來救援。仁武分局偵查隊長謝憲忠表示，事件起因是兩派人馬之間的糾紛，一派是楊姓男子4人，另一派是高姓男子3人。雖然雙方彼此認識但不熟識，高男向楊男借菸被拒絕後，雙方發生口角，高姓男子隨後拿出口袋中的折疊刀傷人。當時動手的楊男等4人已經逃離現場，而受傷的高男和另一名男子留在現場由救護車送醫，另有一名龔姓男子則自行就醫。這起事件共造成3人受傷，其中2人腹部被刀劃傷，1人頭部瘀青，所幸傷勢都不嚴重。

高雄市新興區一棟商業大樓前也發生另一起衝突，最終3人均被救護車送往醫院診療。（圖／TVBS）

同一天凌晨，高雄市新興區大同一路的商業大樓前也發生另一起衝突。警方發現有民眾發生糾紛後，立即通報快打部隊到場支援。中山所長陳湧介說明，一名52歲的周姓男子酒醉後拒絕搭乘已安排好的計程車，與酒店的調度人員發生口角，雙方推擠拉扯導致臉部擦挫傷，最終3人均被救護車送往醫院診療。雖然事後3人都不願提出傷害告訴，但警方仍依社會秩序維護法中的互相鬥毆罪，函請高雄地方法院進行裁處。

這兩起凌晨糾紛事件雖然起因不同，但均因小事引發肢體衝突，提醒大家在遇到爭執時應保持冷靜，避免衝動行為導致不必要的傷害。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

