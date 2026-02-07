借貼文酸友人無恥遭原版主提告誹謗 還原誤會一場判無罪 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

有24萬粉絲的網紅阿正（化名）113年間發婚變，與前妻爭奪小孩撫養權感到心力交瘁到廟裡拜拜，並寫成心情故事發表在粉專內，引起讀者小林（化名）的共鳴，於是分享貼文，並標註「長的人模人樣 打著神明的名號 做著畜生的事情 真是可恥」來諷刺自己欠錢不還的朋友，竟被阿正誤會是標註文字是在罵他，於是一狀告上法院，法官審理確認小林指的是其欠錢友人而非阿正，判小林無罪。可上訴。

廣告 廣告

小林是於113年6月29日16時許社群網站Facebook分享了阿正絲專中的文章，並留言標註「長的人模人樣 打著神明的名號 做著畜生的事情 真是可恥」，又有網友留言「你是在說開這部賓士傢伙，是人面獸心嗎？（笑臉）」。

阿正發現後相當光火，由於自己正與前妻爭小孩監護權官司感到心力交瘁，時常前往廟宇拜拜，所以在粉專寫下心情故事，且阿正也是賓士車主，阿正認為他不認識小林，但小林分享他的心情故事貼文，並意有所指的留言根本就是在罵他，因此提告誹謗。

原意不是針對阿正的小林也感覺裡告得莫名其妙，他辯稱言論不是針對阿正，而是他的一位網路暱稱叫做「鍾馗」的友人，因為「鍾馗」與其合資開車行，不好好經營，還用他女朋友的名字到處借錢，讓女朋友背負債務，他對此感到不滿，剛好看到阿正的文章，認為阿正的看法跟他一致才轉發。

至於留言人面獸心的網友，小林也表示與其並不認識。為了證明不是針對阿正，小林還提供分享其他粉絲專頁貼文、心情語錄或影片後，有留言「渣男花別人的錢 玩小姑娘 什麼時候玩膩就丟了 對他來說沒有真愛」、「幫助一個人 結果到處說我利用他 借的錢還不敢承認一直逃避不敢出面處理 欠朋友欠車行欠廠商一堆錢 也不敢面對 還讓前任背債 狗都比你忠心」等內容，暨臉書暱稱「鍾馗」之人自陳經營車行等情，的臉書頁面截圖，證明於113年6月間，數次針對他人欠錢未還及劈腿行徑發文指謫，且該等指摘言語能聯結至其所稱「鍾馗」的友人。

法官審認，阿正指稱其當時因常走訪廟宇參拜，故小林留言提及「打著神明的名號」等語，是影射其本人，但二者間尚乏具體事證足資證明具有直接或必然之關聯性，應係阿正主觀臆測之詞，存有過度解讀小林留言之風險，因此卷內現存事證不足以證明小林有何公訴意旨所指公然侮辱之犯行，判決小林無罪。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

更多CNEWS匯流新聞網報導：

前北市議員林穎孟遭家暴 前夫遭判拘役40天

健保法未扣繳補充保險費裁罰規定違憲 3大法官痛批5人判決

【文章轉載請註明出處】