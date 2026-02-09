借車開一年約還車再借240萬 忘年好友翻臉"錢.車"全捲走

南部中心／綜合報導

高雄一名30歲的傅姓男子，去年向相識已久的72歲親密友人借了車，一開就是快一年，近日又開口要向對方借240萬，同時允諾還車，沒想到9日雙方一見面，年輕男子少了過去的熱情，導致兩人發生口角，傅姓男子於是開著車把錢也帶走，警方獲報後很快在兩個小時左右將人逮捕歸案。

72歲男無償借車一年再給借240萬 30歲好友還車翻臉「兩樣全捲走」

疑似感情糾紛，高鐵左營站前一名30歲男搶走72歲翁BMW、現金240萬。（圖／翻攝畫面）

多輛警車將一輛白色百萬豪車團團包圍，員警立刻衝上前將駕駛控制帶回警局偵訊，同時也在車上查獲240萬現金與手機、鑰匙。

所幸警方很快就掌握傅姓嫌犯行蹤，派出警網追捕，花了兩個多小時內就將人抓回。（圖／翻攝畫面）

這名被上銬的傅姓男子，今年30歲，與72歲的游姓被害人相識已久，兩人有著親密關係，去年五月就向對方借了這輛BMW轎車，當作自己的車在使用，近期他又向好朋友開口要借240萬，雙方約好在高鐵左營站外見面，沒想到傅姓男子卻少了以往的熱情，雙方因此發生口角，嫌犯一不作二不休，拿著錢直接駕車離開，這讓游姓男子又傷心又難過，決定報警處理。高雄市警察局左營分局偵查隊長王志銘表示，發生口角傅男隨即將車輛，以及現金取走離去，警方隨即以車追人於14時50分，在翠華路與大中路閘道口，查獲傅嫌到案。所幸警方很快就掌握嫌犯行蹤，派出警網追捕，花了兩個多小時內就將人抓回。只是就算車被開、錢遭侵占，但72歲的長輩仍心疼30歲的好友，不願對傅男提告，只要還車、還錢即可，但侵佔案非告訴乃論罪之罪嫌，因此在偵訊後，警方仍依法將他移送地檢署偵辦。

原文出處：72歲男無償借車一年再給借240萬 30歲好友還車翻臉「兩樣全捲走」

