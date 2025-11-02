借遍地下錢莊！秦楊罹癌又失明 吐露慘況：後事都交代好了

秦楊。三立提供



秦楊當年憑著《台灣霹靂火》劉文聰一角走紅，睽違22年重返三立，接受「話時代人物」主持人鄭弘儀專訪。他透露健康狀況不佳，7年前罹肺腺癌後，今年8月又視力受損幾乎失明，「壓力大到胡思亂想，後事該怎麼辦都交代好了」。

「一支番仔火」經典台詞至今仍令人難忘，紅遍大街小巷的秦楊，卻爆出大頭症，他坦言「我不能說我沒有」，後來改赴中國經商、投資房地產，「但我沒在管帳，就負責喝酒做公關」，結果7年下來慘賠1億多元。

秦楊回台後，2010年在高雄參選議員，又花了上千萬元，最終落選。2012年借了2千萬元前後投資上海、深圳的科技公司，也是賠錢收場，「這筆錢到現在還在還」，他自嘲是「全台灣最大膽的演藝人員」，因為全台地下錢莊他全都借過。

這些年來日子過得不如意，還好從出道前就認識的老婆一直沒放棄他，感嘆：「真的虧欠我老婆跟我兒子非常多。」節目於今晚（11/2）8時在三立新聞台播出。

