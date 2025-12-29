借重長才強化服務量能 花蓮文化局、鳳林地政所同步換將

花蓮縣政府行政暨研考處長陳建村預計明年1月2日調派就任花蓮縣文化局長。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府今天宣布2項人事異動，其中行政暨研考處長陳建村調派就任花蓮縣文化局長，行研處專員黃一釗接任花蓮縣鳳林地政事務所主任，明年1月2日生效。（羅亦晽攝）

再過幾天就要迎接新年到來，花蓮縣政府今天宣布2項人事異動，其中行政暨研考處長陳建村調派就任花蓮縣文化局長，行研處專員黃一釗接任花蓮縣鳳林地政事務所主任，自明年1月2日生效，期待借重2人文化及地政專業，協助縣政推動及中區洪災後的地政服務量能。

縣府表示，陳建村為國立台灣大學法律系畢業，長期投入原住民族文化事務與公共行政工作，曾任行政院原住民族委員會專員、秘書、科長、花蓮縣文化局科長，縣府原住民行政處副處長、處長、縣府參議及行政暨研考處長，熟稔文化政策。

由於文化局長吳勁毅今年5月涉貪遭羈押禁見，局長一職由副局長曾之妤代理迄今，縣府認為陳建村具跨局處整合經驗，調派就任文化局長後，可望借重長才，帶領文化局在兼顧傳統保存與當代藝文發展下，深化花蓮多元文化治理。

另外，行研處專員黃一釗，為國立成功大學測量工程學系畢業，長期深耕地政體系，歷任地政事務所多項職務，並曾擔任鳳林地政事務所秘書、花蓮地政事務所主任及縣府地政處副處長，熟稔地政實務與地方需求。

縣府表示，受馬太鞍溪堰塞湖潰決影響，光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉等花蓮縣中區地政業務日益繁重，希望借重黃一釗地政專業能力，調派鳳林地政事務所主任，以強化災區重建及土地行政相關工作。

至於行研處長一職，暫由副處長葉俊麟代理，縣府強調，未來將持續透過專業人事布局，提升行政效能，穩健推動縣政發展，為縣民提供更即時、周全的公共服務。

