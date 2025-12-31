借錢不成變殺意！ 剛出獄男子深夜持美工刀血襲好心老闆全家

借錢不成持刀砍殺恩人，12歲兒子驚險目睹血腥一幕。（圖 ／翻攝畫面）

高雄大寮區近日發生一起震驚社區的暴力事件，45歲陳姓男子，過去曾因竊盜及毒品案入監服刑7年，今年5月剛出獄後，本應重新適應社會生活，卻再次犯下嚴重罪行，透過友人介紹，陳男認識了在大寮經營金屬加工工廠的楊姓老闆，楊老闆出於好心，收留陳男並安排他在工廠擔任雜工，原本希望給陳男一個重新開始的機會。

然而，陳男才工作沒多久，即提出向老闆借錢的要求，遭拒絕後心生不滿，10月27日深夜，陳男持美工刀闖入楊家，對楊姓老闆連砍數刀，造成大量出血危及生命，楊姓老闆的妻子在阻止過程中也受傷。當時，12歲兒子驚醒後試圖以球棒驚嚇陳男，但陳男仍企圖追砍孩子場面相當危險，幸好楊妻及時躲進辦公室報警，陳男才倉皇逃離現場。

廣告 廣告

事後楊老闆經緊急手術，包括頸部血管探查、血管修補、肌肉修補及左手移前皮瓣手術，才撿回1命，警方接獲報案後，隔日於台南六甲區將陳男逮捕，依傷害、侵入住宅及殺人未遂罪將其移送高雄地檢署偵辦，並建請羈押獲准。

檢方指出，陳男才出獄5個月便再次犯案，且作案手法更加兇狠，顯示其危險性高，社會再犯風險大，檢方已依殺人未遂罪、傷害罪及對未成年人故意恐嚇罪提起公訴，並請求從重量刑，以儆效尤。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

曹西平乾兒子獲授權處理後事！ 龍千玉聯繫上前夫曹南平

曹西平險淪無主屍「生前為何不收養乾兒子？」 律師揭關鍵：很多人做不到

曹西平猝逝享壽66歲！上節目「總帶著哨子」原因曝光 還暗藏安全感