借錢反淪人頭戶？婦欲寄提款卡給「外國網友」 桃警一句話點醒她

員警靈機一動反問：「妳把提款卡都寄給對方，那妳應該怎麼領錢？」。圖：桃園警分局提供

桃園警察分局景福派出所昨（16）日10時許接獲轄內金融機構通報，指出有民眾疑似遭遇詐騙，正準備將存簿與提款卡寄出，請求員警到場協助。警員林伯峰及吳育萱火速趕抵現場，經耐心詢問並點破詐騙盲點，成功攔阻一樁可能淪為人頭帳戶的案件。

​據了解，71歲的陳女士日前在網路上結識一名自稱「外籍友人」的男子，對方每日噓寒問暖，讓陳女士誤以為遇到知己。近期陳女士因經濟困難需借款5萬元，該名網友得知後豪爽答應匯款10萬元協助，但要求陳女士先將提款卡及存簿拍照回傳。陳女士心想該帳戶已久未使用，且餘額僅新台幣200多元，便不疑有他依言照辦。

​然而，當陳女士前往銀行提領款項時，發現帳戶內並無資金匯入。對方隨即以此為由，要求她將存簿與提款卡實體寄過去。行員察覺有異立即勸阻並報警。員警到場後分析，這是詐騙集團騙取人頭帳戶的慣用手法，若將卡片寄出，陳女士恐在不知情下成為詐欺幫兇。

​儘管員警與行員苦口婆心勸導，陳女士起初仍半信半疑，堅持要向對方「問清楚」。此時員警靈機一動反問：「妳把提款卡都寄給對方，那妳應該怎麼領錢？」這句關鍵提問瞬間讓陳女士驚醒，意識到對方邏輯不通。最終在行員說明下，陳女士同意將該帳戶註銷，避免遭不法份子利用。

​警方呼籲，民眾切勿輕信網路上的不實訊息或借貸廣告，個人的金融帳戶、提款卡及身分證件等重要物品，絕對不能隨意出借或寄送給他人使用，以免落入詐騙陷阱，甚至淪為詐騙集團的人頭帳戶而吃上官司。

