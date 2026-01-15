借錢反目 29歲男不滿友人語氣揮刀砍傷頭與手

cnews204260115a06

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市新店區環河路段，今（15）日上午9時41分左右，傳出借錢不成，朋友反目揮刀砍人的事件。新店警分局表示，透過119轉報，1名41歲宋姓男子疑受有刀傷。轄區碧潭派出所，立即派遣線上巡邏警力前往處理，原來受傷的宋姓男子，與涉嫌行兇的29歲林姓男子是室友，林男疑不滿宋男借錢的口氣，竟憤而揮刀砍傷宋男左手背及頭部左上側等。員警也在上午約11時15分左右，循線逮獲林男移送偵辦。

警方調查，林姓、宋姓男子2人是室友，今天上午宋男準備前往工地工作時，開口向林男借錢搭車。但聊天過程，林男疑因不滿宋男借錢的口氣，2人爆發口角。林男氣憤下，突然拿出長約53公分的砍刀攻擊對方，造成宋姓男子，左手背及頭部左上側都有受傷的跡象。送往新店耕莘醫院救治後，目前意識清楚，暫時沒有生命危險。

cnews204260115a05

新店警分局表示，警消人員到場時，林姓男子已離開現場；員警調閱路口監視器畫面，發現林嫌疑似藏匿於附近空屋內，約於上午11時15分左右，員警循線逮到林男，訊後依殺人未遂罪嫌，移送檢方偵辦。

照片來源：新北市警方提供

