借錢口氣差釀殺機！新店男遭友持掃刀狂砍「後腦20公分刀傷」險送命

記者莊淇鈞／新北報導

林男被警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

新北市新店區環河路旁，今天（15日）上午9時許，1名41歲宋姓男子向29歲的林姓男子借錢要搭計程車時，林男認為宋男要借錢口氣還那麼差發生口角，於是林男隨手拿起身旁掃刀砍傷宋男，造成宋男後腦20公分及左手2處2公分刀傷，所幸意識清醒被送往醫院救治，林男逞凶後躲在附近空屋，為警方循線查獲，警詢後今依殺人未遂罪嫌移送台北地檢署偵辦。

林男行兇用的掃刀。（圖／翻攝畫面）

據了解，新北市消防局與新店警分局今天上午9時許接獲報案，新店區環河路上有人遭利器砍傷，消防救護員及警方到場後發現，宋男左後腦處有20公分及左手有2處2公分刀傷，緊急將他送往新店耕莘醫院救治，所幸並無生命危險，而警方也循線逮捕行兇的林男。

經警方了解，宋男一早要搭計程車外出缺車錢，找同住友人林姓男子借錢，過程中林男不滿宋男要借錢還口氣不好，因此雙方起了口角爭執，林男越想越不爽，隨手拿起身旁的掃刀砍向宋男，造成宋男左後腦處有20公分及左手有2處2公分刀傷，所幸宋男送醫救治後無大礙。

林男逞凶後躲在附近空屋，警方獲報循線查獲並尋獲凶刀1把，警詢後將林男依殺人未遂罪嫌移送台北地檢署偵辦。

