借錢口角濺血！新店男持53cm長刀猛砍室友 把人丟路邊放生等救護車

新北新店爆發濺血衝突，男子跟同住的朋友借錢，不滿他口氣太差，竟拿出53公分長刀猛砍三刀，造成朋友手臂與頭部有長達20公分撕裂傷。嫌犯雖然有報案，但卻把人丟在屋外，讓他獨自等救護車，警方找上門他還裝作沒事，當場被逮捕依殺人未遂罪送辦。

砍人報案後「回家裝沒事」 警上門凶嫌還在裝傻

員警手持盾牌找上門大聲喝斥，要屋內的人快出來，這名身穿藍衣、牛仔褲的男子雖然乖乖配合，但似乎在裝傻，還表現出很驚異的表情，可他不久前才狠心持刀砍殺同住朋友。

15號上午9點多新北市新店環河路發生濺血衝突，林姓嫌犯跟同住朋友借錢要搭計程車，不滿對方口氣太差，兩人從吵架演變成肢體衝突，嫌犯一氣之下拿了一把53公分的長刀往朋友猛砍3刀，造成長達20公分撕裂傷。林嫌把朋友砍傷後，連拖帶拉從住家拖到巷子口，朋友已經痛到拿毛巾摀住頭、試圖止血，但嫌犯卻仍把朋友一個人丟旁邊，讓他自己苦等救護車來，報警後又晃回住處，當作一切沒發生。

林嫌砍傷朋友後，把人從住家拖到巷子口放生。圖／台視新聞

街坊間頭痛人物 凶嫌曾持刀割柱子、恐嚇鄰居

據了解林姓嫌犯沒有工作，早就是鄰居間的頭痛人物，去年11月他就曾經拿著長刀在住家附近晃，不但破壞別人家的柱子，還指著人恐嚇，失控行為讓大家都好害怕。現在被依殺人未遂罪嫌送辦，鄰居只希望他能得到教訓。

※犯罪行為，請勿模仿

新北／吳柔廷、楊文豪 責任編輯／施佳宜

