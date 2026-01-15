借錢引爆口角！新店男子持刀砍傷室友 躲空屋遭逮

宋男向林姓室友借錢，遭後者持長刀砍傷，警方循線逮捕林男到案。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 新北市新店區環河路的小碧潭部落，今日上午宋姓及林姓男子因借錢引爆口角，林男持刀砍傷宋男後逃逸，造成宋男左手臂、頭部都有撕裂傷，警方調閱監視器畫面沿線追緝，稍早前已將林姓男子逮不到案。

警方指出，41歲宋男與29歲林嫌都是同住在小碧潭部落內的室友，今日上午宋男向林嫌借錢搭計程車，僅因覺得宋男的口氣不佳，雙方爆發口角衝突，林嫌更是持長刀揮砍，造成宋男頭部有約10公分刀傷、左手臂則有2處撕裂傷。

警方獲報趕赴現場，將宋男送醫急救後無生命危險，而林嫌則逃逸到附近空屋躲藏，警方獲報循線查獲並尋獲凶刀1把，警詢後今將林男依殺人未遂罪嫌移送台北地檢署偵辦。

