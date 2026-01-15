借錢被拒暴怒！新店男持刀揮砍 友人頭部20公分刀傷、警循線逮人

社會中心／馬聖傑、洪國凱 新北市報導

光天化日之下，持刀砍人！事情發生在新北市新店地區，捷運小碧潭站附近的巷弄，一名居無定所的29歲林姓男子，上午去找朋友借錢，遭到拒絕後，竟然惱羞成怒，掏出一把53公分的長刀，揮砍對方！導致被害人頭部有20公分刀傷，男子犯案後，躲藏在附近的鐵皮空屋，被警方循線逮捕。

員警：「來出來，來過來趴著，趴著趴著，蹲下蹲下。」

員警全副武裝來到這處鐵皮空屋，逮到這名男子，因為他不久前，涉嫌持刀砍人，被逮了，還想裝傻！

被員警識破，一個字都不敢說。監視器畫面拍到，被害人遭砍後，一邊按著傷口、一邊被嫌犯拉著走，此時嫌犯已經叫了救護車，將被害人丟著就走。

民視記者馬聖傑：「嫌犯犯案之後自行報警，隨後他就自己跑到了，這處鐵皮空屋來躲藏，但最後還是被警方掌握，破門逮捕。」

週四早上九點半，平時居無定所的29歲林姓男子，來到新店小碧潭捷運站旁這處巷弄內，找41歲宋姓男子借錢，林姓男子因為借不到錢，雙方起口角，他憤而掏出53公分長刀，朝對方揮砍，導致宋姓好友，頭部出現20公分刀傷，左手臂也有4公分的傷口，兩人先前似乎就有嫌隙。

附近住戶（變音處理）：「聽他們（鄰居）講說，昨天就在吵架了，附近住戶（變音處理）vs.記者，（兩個人平常關係不錯嗎），還可以啦就認識啦。」





砍人的林姓男子，不是頭一回鬧事，去年11月，他疑似喝醉酒，拿著刀在同一條巷弄內閒晃，還與鄰居起爭執，甚至四處揮砍，鄰居家的門框還能看到刀痕。

附近住戶（變音處理）：「（嫌犯）外地來的做工的趕不走，他們自己會吵啦亂拿東西。」

嫌犯居無定所，宛如不定時炸彈！這回犯案被逮，附近居民還是很怕，他再度回來鬧事。

