借錢被誣是詐團首腦！24歲男羈押62天「妻離子散店倒閉」纏訟2年僅獲賠24萬

桃園潘姓男子被誣指詐團首腦，偵查期間遭羈押62天，獲判無罪後聲請刑事補償金，桃園地方法院准予支付24萬8000元。示意圖

桃園市26歲潘姓男子，因先前與詐騙集團邱姓男子有借貸關係，為紀錄對方還款過程及剩餘金額，在社群軟體對話紀錄中留下多筆交易明細，卻因此被誣指為詐團首腦，在檢警偵辦期間遭到羈押長達62天，後經法院審理後，因證人供述前後矛盾，潘男一審獲判無罪，檢方2度上訴遭駁回後定讞，潘男因此聲請刑事補償金，桃園地院以4000元折算1日，准予潘男24萬8000元刑事補償金。

據指出，潘男被指控操縱詐騙集團成員從事詐騙行為，在2023年5月2日遭警方逮捕後移送地檢署偵辦，並遭桃檢聲請羈押禁見獲准，潘男被羈押至7月2日共62天才交保獲釋；偵查終結後，檢方依組織犯罪、加重詐欺取財、洗錢等罪嫌提起公訴。

不過潘男自偵查到審理階段始終否認涉案，檢方依詐團成員邱男證詞以及雙方通訊軟體對話紀錄提及「報班」、多筆交易明細等作為證據，認定潘男涉案，但潘男辯稱，交易明細是因過去借款給邱男，經對方陸續還款後，剩餘款項仍有7、8萬，為確認對方還款狀況才將交易明細記錄下來，至於所稱「報班」是因自己有賣「黑莓卡」，要交貨給對方。

而原本作證指控潘男的邱男於法院審理時也翻供，表示警詢時所說的不是真話，而是另名蔡姓嫌犯要求他如此供述，當時有車手被抓，對方還向其承諾，如果被捉進去關會幫忙打理好，但最後卻什麼都沒有，所以只好說出實話，因此被認為證詞前後矛盾。

桃園地院一審時，法官檢視相關對話紀錄內容及檢閱其他證據，也認為難以僅憑對話內容即認為潘男有組織犯罪、詐欺、洗錢等罪嫌，且無其他積極證據認定潘男涉案，最終做出無罪判決，雖檢方不服判決結果，2度提出上訴均遭駁回，潘男無罪確定。

潘男確定無罪後，提出刑事補償金聲請，其聲請內容指出，遭羈押期間導致其經營的汽車美容店因而倒閉，生活頓失依靠，也導致夫妻離異，且尚有2名未成年子女需要撫養，因此請求法院准以5000元折算1日支付刑事補償金31萬元。

桃園地院審酌潘男受羈押時年僅24歲，正值青年創業起步之際，卻因本案遭羈押對其名譽、信用、家庭、健康及職業生涯造成重大打擊，雖該案公務員執行職務時並無違法或不當之處，考量潘男所受損害非輕，且無故意干擾證據調查或逃亡、藏匿等可歸責之事由存在，因此准予4000元折算1日，支付潘男24萬8000元補償金。



