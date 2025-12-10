「借錢」不成爆互毆 街頭大打出手 全掛彩

新店卡拉OK店前格鬥賽，親如手足為錢爆打。（圖／TVBS）

凌晨時分，新北市新店一間卡拉OK店外發生嚴重鬥毆事件，起因竟是借錢被拒。34歲卓姓男子與58歲鄭姓男子原本相約喝酒聊天，卻因借錢遭拒演變成街頭格鬥，兩人在店外擺出格鬥姿勢，從言語衝突升級為肢體衝突。事件引來警方及救護車到場處理，而據了解，卓姓男子過去曾有多次脫序行為，連自己的親弟弟都曾遭其暴力相向，使得附近居民對他避之唯恐不及。

事發於9日凌晨1點30分，卓姓男子與好友鄭姓男子等人在新店一間卡拉OK店聚會。當時氣氛融洽，卓姓男子便向鄭姓男子開口借錢，卻遭到拒絕。借錢不成的卓姓男子隨即與鄭姓男子發生口角，雙方情緒逐漸激化，最終走到店外大打出手。

現場目擊者描述，當時兩人擺出格鬥姿勢，雙手放在胸前，上半身打赤膊的男子先出拳，兩人一來一往地互毆。原本看似玩鬧的行為，瞬間演變成真正的格鬥賽。在爭執過程中，有人質問打架原因，卓姓男子表示：「不是他要錢，我不給他。」顯示金錢糾紛為此次衝突的主因。

警方與救護車抵達現場後，兩人已冷靜下來，並試圖向員警解釋他們關係親密如兄弟。然而，碧潭所副所長吳道明表示，警方到場時打架已經停止，但鄭姓男子向警方提出傷害告訴，全案依傷害罪移請台北地檢署偵辦。

值得注意的是，卓姓男子的脫序行為並非首次。據附近居民透露，卓姓男子不僅將親如手足的朋友打傷，過去甚至連自己的親弟弟也未曾放過。居民們對他的評價極差，普遍認為應該盡量避開他，以免惹禍上身。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

